Siviglia | Montella ad un passo dall' esonero | riunione della dirigenza in corso

Montella : due esoneri in 5 mesi - cacciato anche dal Siviglia : Due esoneri in 5 mesi, all’interno della stessa stagione calcistica. Un record non certo invidiabile per Vincenzo Montella, il quale è stato sollevato dal ruolo di tecnico del Siviglia, dopo essere stato esonerato a novembre da tecnico del Milan. Insomma, un’annata non certo positiva per l’Aeroplanino, il quale ieri, perdendo in casa del Levante, ha sancito la definitiva rottura con il club spagnolo. La sconfitta per 5-0 nella finale di Coppa ...

Siviglia - Montella : 'Lavoro per rimanere anche il prossimo anno' : ... 'Fino a questo momento stiamo facendo un'ottima stagione, come però ha detto Guardiola, uno degli allenatori più bravi al mondo, tre delle quattro semifinaliste di Champions sono a 20 punti dalla ...

Bacca segna contro Montella : ma il Siviglia rimonta : Bacca segna contro Montella: ma il Siviglia rimonta Piccola rivincita per Carlos Bacca, che aveva lasciato il Milan dopo due stagioni di alti e bassi e soprattutto dopo aver dimostrato di avere davvero poco feeling con Vincenzo Montella. Nei mesi successivi al suo passaggio al Villarreal, aveva anche mandato un tweet sibillino nei confronti del […]