Siviglia : esonerato Vincenzo Montella - in arrivo Caparròs Video : 2 Poche ore fa è arrivata l'ufficialita' dell'esonero di Vincenzo #Montella dalla panchina del #Siviglia. Fatale son state le sconfitte contro il Barcellona 5-0 nella finale della Coppa del Re al Wanda Metropolitano di Madrid e il Levante dell'italiano Pazzini di venerdì 2-1. La squadra biancorossa non vince in campionato dal 3 marzo, quando ha ottenuto i tre punti contro l'Athletic Bilbao, e l'ultima vittoria effettiva risale al ...

La dirigenza del Siviglia ha comunicato di aver esonerato Vincenzo Montella, che era andato ad allenare la squadra della Liga spagnola alla fine del 2017, dopo essere stato esonerato dal Milan. Il Siviglia ha comunicato di aver deciso l'esonero di