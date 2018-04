Siviglia - esonerato Montella : Vincenzo Montella non è più l'allenatore del Siviglia . Lo annuncia il club andaluso sul suo sito ufficiale. Al posto del tecnico napoletano arriva Joaquin Caparros. Montella paga il trend negativo ...

Il Siviglia ha esonerato Vincenzo Montella : La dirigenza del Siviglia ha comunicato di aver esonerato Vincenzo Montella, che era andato ad allenare la squadra della Liga spagnola alla fine del 2017, dopo essere stato esonerato dal Milan. Il Siviglia ha comunicato di aver deciso l’esonero di The post Il Siviglia ha esonerato Vincenzo Montella appeared first on Il Post.