Siria | scoperte le ' missioni nascoste' dei contractors della Russia

(Di sabato 28 aprile 2018) Notoriamente inoperano da diverso tempo deirussi, a sostegno dell'attuale governo di Bashar al-Assad. Tale fatto è stato inizialmente nascosto dalle autorità del paese euroasiatico e, in seguito a diverse indagini ed inchieste indipendenti, è stato confermato. C'è da dire che tali 'russi' non risultano essere gli unici 'soldati non regolari' presenti nel paese arabo ma ve ne sono di provenienti da diversi paesi, sia nelle fila dei sostenitori del regime di Assad che nell'opposizione. I 'voli diretti' a Damasco dei combattenti russi Stando a quanto riportato in un articolo pubblicato sul sito webStampa, recentemente sono statele 'segrete' che vedono protagonisti irussi in. Andando maggiormente nello specifico, è stato reso noto dalla Reuters e dai media israeliani che vi sono stati dei voli diretti fra la ...