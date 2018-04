Siria | Mosca | ' Occidente vuole dividerla | noi tenerla unita'

Mosca - 'Occidente vuole dividere Siria' : ANSA, - Mosca, 28 APR - La Russia, la Turchia e l'Iran vogliono "mantenere l'unità della Siria" mentre le dichiarazioni di Washington, Londra e Parigi sulla soluzione della crisi "sono solo parole" e ...

Siria : Mosca - a breve consegna nuovi sistemi antimissile : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria : Mosca - in luoghi colpiti da raid no sostanze chimiche : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Mistero su un attacco in Siria : avviata la difesa aerea di Mosca : "Ci sono dei suoni. Simili a degli strike. Aspetta...". Sono le 20.11 di questa sera e un nostro contatto che vive non distante dalla base russa di Hmeymim ci avvisa che qualcosa di molto strano sta accadendo in Siria. Un nuovo attacco di Russia, Stati Uniti e Gran Bretagna? No.Secondo le immagini diffuse in rete - e raccolte da Syrialiveumap, il sito continuamente aggiornato su ciò che accade in questo Paese mediorientale - i russi avrebbero ...

Siria - Mosca : ispettori Opac verso Duma : 16.02 Gli ispettori dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche sono partiti da Damasco per dirigersi verso Duma, dove si trova il sito del presunto attacco chimico del 7 aprile. Lo ha reso noto il ministero Esteri russo. "Ci aspettiamo un'indagine imparziale su ciò che è successo e la rapida presentazione di una relazione oggettiva", la richiesta di Mosca, secondo quanto riporta l'agenzia russa Interfax. La squadra Opac è stata ...

Siria - Mosca : “Arma chimica Novichok prodotta dagli Usa” | Il Pentagono voleva il via libera del Congresso per il raid : Siria, Mosca: “Arma chimica Novichok prodotta dagli Usa” | Il Pentagono voleva il via libera del Congresso per il raid Siria, Mosca: “Arma chimica Novichok prodotta dagli Usa” | Il Pentagono voleva il via libera del Congresso per il raid Continua a leggere

Crisi Siria - Mosca accusa Parigi : basta interferire e manipolare : "Chiediamo ai Paesi occidentali responsabili dell'attacco illegale in Siria di smettere di manipolare l'opinione pubblica e interferire nel lavoro delle organizzazioni internazionali". Lo ha affermato ...

Siria - RUSSIA : “ISPETTORI OPAC SARANNO A DUMA MERCOLEDÌ”/ Armi chimiche - Mosca : “Non abbiamo trovato prove” : SIRIA, OPAC "Damasco e RUSSIA ritardano missione a DUMA sulle Armi chimiche. Temiamo occultamento prove". Assad e Putin, "non ci sono condizioni di sicurezza nell'area". Scenari di guerra(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 22:40:00 GMT)

Siria - Usa e Londra sull’attacco a Douma : «Mosca potrebbe aver alterato le prove» : Washington sospetta che la Russia abbia già visitato il luogo del presunto attacco chimico per ostacolare i compiti degli ispettori dell’Opac. Dello stesso parere la premier May

Siria - la denuncia di Londra : "Damasco e Mosca bloccano l'accesso degli ispettori OPAC a Duma" : Gli Usa annunciano: "Pronti a varare nuove sanzioni contro Mosca". E si aspettano maggiore collaborazione da parte delgi alleati.

Siria : Putin telefona a Iran - avverte su caos con nuovi attacchi Usa. Washington prepara sanzioni contro Mosca : Avvertimento della Russia agli Stati Uniti, dopo i bombardamenti sferrati contro la Siria da Usa-Francia-UK.

Siria - pronte nuove sanzioni Usa contro Mosca. Macron : «Russia complice nell'uso di armi chimiche» : L'annuncio dell'ambasciatrice americana all'Onu Nikki Haley e la condanna del presidente francese. Intanto c'è anche un nuovo progetto di risoluzione sulla Siria al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

Siria - Putin : raid portano a caos. Trump verso nuove sanzioni a Mosca | : Durante una telefonata con il leader iraniano Rohani, il presidente russo ha definito i bombardamenti "azioni illegali". Intanto Usa, Gb e Francia preparano una nuova bozza di risoluzione all'Onu ...

Siria : pronte nuove sanzioni Usa contro Mosca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...