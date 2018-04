Simeone | ' Non ci faremo distrarre dal Napoli | voglio segnare da fuori-area'

Fiorentina - Cholito Simeone : "Papà mi critica - ma che sgridate il nonno. Viola - crediamo all'Europa" : "Abbiamo solo tre punti di ritardo dal Milan, potremmo batterli a San Siro all'ultima giornata e magari andare in Europa. Io ci credo". Parola di Cholito. Giovanni Simeone, figlio di Diego e ...

Simeone : 'La rimonta della Roma sul Barcellona non è una sorpresa' : ... 'Per chi è nel mondo del calcio, non è un risultato sorprendente . Sai che è un qualcosa che può accadere, il calcio è un gioco ed è fatto di momenti positivi e negativi, dettagli che incidono ...

Simeone : "Ho incontrato Dybala - ma non abbiamo parlato di mercato" : Tutto il nostro mondo dipende da un'informazione corretta. Quando l'informazione non è limpida si tende sempre a confondere le cose. Ovviamente non è positivo tutto ciò ma abbiamo ormai imparato a ...

Simeone : 'A cena con Dybala? Non è vero - ci siamo solo incontrati al ristorante' : ... alcuni fanno bene il loro lavoro, altri no, io spero siano sempre di più i giornalisti che diano le notizie in maniera corretta perché il mondo dipende anche da una buona informazione '. , ha ...

Serie A Fiorentina - Simeone : «Il gol mi manca - ma non perdo la testa» : FIRENZE - Giovanni Simeone non segna da quasi due mesi. L'attaccante della Fiorentina ha analizzato il momento no a margine dell all'evento "Junior Tim Cup - Il calcio negli oratori": " Sto lavorando, ...