Si può stare #senzadivoi

Amici Serale 2018/ Ed. 17 - diretta terza puntata : Valentina può restare. Chi sarà eliminato? : Amici Serale 2018, diretta terza puntata: chi sarà eliminato? Le assegnazioni della squadra bianca e blu, Rita Pavone, Loredana Bertè e Francesco Gabbani sono gli ospiti.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 21:17:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Ape volontaria - usarla può costare 49.000 euro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Ape volontaria, usarla può costare 49.000 euro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 aprile(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 18:01:00 GMT)

Governo - Calenda : “Il Pd non può restare immobile - si faccia promotore di un esecutivo di transizione con tutti” : “Il Pd non può restare immobile, deve farsi promotore di una proposta per uscire dallo stallo. Deve mettere sul banco l’idea di un Governo di transizione sostenuto da tutte le forze politiche e parallelamente la formazione di una commissione bicamerale sulle riforme istituzionali”. Tutto per sbloccare un’impasse deleteria per l’Italia in un momento di grave crisi internazionale dovuto alla questione siriana. Lo ...

"L'intervento in Siria può appestare l'intero Medio Oriente". Intervista al generale Franco Angioni : "Quella assunta dall'Italia è una posizione giusta, dettata dalla saggezza e dalla comprensione delle lezioni della storia. Intervenire militarmente in Siria si rivelerebbe una scelta scellerata. La Nato non si tocca. Ma la Nato non può essere promotrice di avventatezza". A sostenerlo, in questa Intervista esclusiva concessa all'HuffPost, è il generale Franco Angioni, già comandante delle truppe terrestri Nato nel Sud ...

Giudici : Dell'Utri può stare in carcere : 14.28 Marcello Dell'Utri può restare in carcere. Così il Tribunale di Sorveglianza di Roma che,per la terza volta in pochi mesi, ha bocciato il ricorso discusso sei giorni fa dai difensori dell'ex senatore di Forza Italia che chiedevano la sospensione della pena per gravi motivi di salute. Ha un tumore ed è ricoverato al Campus Biomedico di Roma. Per i Giudici, invece, "le attuali condizioni di detenzione di Dell'Utri non ledono i diritti ...

Governo : Orfini a Franceschini - Pd no può non stare a opposizione : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – “Non possiamo non stare all’opposizione”. Questa la replica, secondo quanto viene riferito, di Matteo Orfini a Dario Franceschini all’assemblea dei gruppi dem. “M5S è distante dal Pd tanto quanto la Lega”, ha aggiunto ricordando che i dem hanno fatto una campagna contro i sovranisti. L'articolo Governo: Orfini a Franceschini, Pd no può non stare a opposizione sembra essere il ...

Guerra dei dazi - Rampini : 'Sulla Cina Trump ha ragione e l'Europa non può stare a guardare' : 'Si inasprisce la battaglia commerciale tra i due giganti dell'economia mondiale. E' vero che, come sostiene il presidente americano, la Cina...

I vigili all’asilo - la bambina non vaccinata non può restare a scuola : «Ho capito subito perché erano lì, nostra figlia non è vaccinata e avevamo ricevuto la raccomandata che ci diceva che sarebbe stata espulsa». Eros Giustetto, 45 anni, di Luserna San Giovanni, nel torinese, sapeva che i vigili urbani davanti alla scuola aspettavano lui il primo giorno di scuola dopo le vacanze di Pasqua. La bambina ha due anni, ne compirà tre ad agosto, ed è l’unica non in regola con le vaccinazioni all’asilo nido comunale di ...

Ora l'Inps rifà i calcoli. Il reddito di cittadinanza può costare 38 miliardi : Governare costa. Rispettare impegni elettorali alla lettera quando si passa dalle piazze alle stanza dei bottoni può diventare proibitivo. Se ne sta accorgendo il Movimento cinque stelle, bersaglio di ...

Centrodestra : Toti - partito unico? Si può stare in federazione : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – “Se è vero che voglio riunire in un solo partito unico Lega e Fi? Non ho desiderio di annullare le culture riformiste nella cultura leghista e viceversa. Penso che per semplificare la vita politica degli italiani si possa stare benissimo dentro una federazione, purché abbia regole democratiche”. Lo ha detto Giovanni Toti a Un Giorno da Pecora. L'articolo Centrodestra: Toti, partito unico? Si può ...

Mutui/ Dai risarcimenti ai tassi in picchiata : quanto si può risparmiare per acquistare casa : Mutui, diritto al riscarcimento per quelli stipulati tra il 2005 e il 2009 a tasso variabile legato all'Euribor. Per ora nessuna certezza. Da seguire quanto avviene a Nocera Inferiore(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 23:32:00 GMT)

Come e quando si può prestare lavoro a chiamata : Il contratto a chiamata o intermittente consente di svolgere lavori senza un impegno continuo e un impiego costante del lavoratore e sebbene esista dal 2003 ha avuto molto successo soprattutto dopo l’abolizione dei voucher nel 2017...

Gestione dell’esofagite eosinofila : in qualche caso può bastare la dieta : I risultati di uno studio hanno dimostrato che l’esofagite eosinofila, in alcuni casi, può essere gestita con una dieta di esclusione, che preveda l’eliminazione di specifici alimenti. Con questo approccio si riescono a controllare la malattia e i suoi sintomi. L’esofagite eosinofila è un’alterazione della mucosa dell’esofago, caratterizzata da un’elevata concentrazione di granulociti eosinofili nel tessuto. Reed e colleghi hanno seguito, per un ...

'Ndrangheta - vescovo Locri : 'non si puo' restare in silenzio' : C'e' una 'pax mafiosa' fra le cosche locali che fa lo stesso tanto male, che colpendo le imprese danneggia l'economia del nostro territorio e toglie speranza ai nostri giovani costringendoli ad ...