Serie C | tra ricorsi e penalizzazioni in arrivo | la classifica cambia ancora?

Serie B : il Venezia travolge il Palermo 3-0 [GALLERY] : 1/16 Anteo Marinoni/LaPresse LaPresse ...

Baseball - Serie A1 2018 : Padova a Nettuno per dimostrare di essere da playoff : Si alza il sipario sulla seconda giornata di campionato. Domani sera scenderanno in campo le due nettunesi, Padova, San Marino e Rimini. Un weekend questo che punta a dare i primi veri segnali del campionato dopo un opening day in cui tutti i pronostici sono stati rispettati, ma che ha riservato non poche sorprese facendo intravedere che, forse, potrebbe essere un campionato meno “scontato” del previsto. Esordio al Borghese per il ...

5 cose da sapere sulla Serie Happy! - tra violenza - assurdità e unicorni di peluche : Tra le molte cose che ogni mese appaiono su Netflix probabilmente forse Happy! vi è sfuggita, ma le premesse di queste serie tv non potrebbero essere più interessanti. Parliamo infatti di una serie tv che ruota attorno alla figura di un brutto ceffo, un ex poliziotto diventato assassino prezzolato che si ritrova a dover salvare una bambina. Fin qui niente di strano, se non che la missione gli viene affidata da un unicorno volante di peluche che ...

Serie C - griglia play off da brividi : novità tra le gare Video : Il campionato di #Serie C è vicino alla conclusione della regular season. Sono tantissimi i verdetti attesi in questi due weekend che restano di campionato e c'è una grandissima attesa soprattutto tra due tifoSerie importanti come quelle di Lecce e Livorno [Video]. I giallorossi potrebbero raggiungere la promozione vincendo contro la Paganese domenica prossima al Via del mare calcio d'inizio alle ore 17.30, dove si attende un'affluenza da record ...

Serie C : da un club all'altro - due strade - per la gloria e per salvare la storia Video : Quella che si sta vivendo è certamente una delle settimane più lunghe per alcuni club della Serie C, torneo ormai ad un passo dalla fine della regular season. Nel girone C, il Lecce potrebbe centrare con una giornata di anticipo la promozione diretta in Serie B, dopo sei anni di sofferenza e delusioni per un traguardo sfuggito sempre sul filo di lana. Lecce, 3 punti contro la Paganese per la B Una vittoria contro la Paganese [Video] metterebbe ...

Baseball - troppi stranieri in Serie A. Le nuove regole penalizzano gli italiani. Così Tokyo 2020 diventa un miraggio : La stagione del Baseball ha preso il via lo scorso weekend. Tante sono state le novità, dopo un inverno a dir poco rovente. I club della oramai defunta IBL hanno dovuto arrendersi al volere della FIBS, che ha fatto partire il nuovo corso con l’obiettivo chiaro e preciso di rilanciare questo sport. Il nuovo campionato ha Così preso il nome di Serie A1, ma anche la Federazione ha dovuto accettare un compromesso: nel primo anno le squadre ...

La Serie A tra testa a testa e spezzatino : ... minaccia di tornare in campo Antonio Cassano che nasceva , 12 luglio 82, nelle stesse ore in cui Bearzot e Zoff alzavano la Coppa del Mondo in Spagna. 'Posso ancora fare la differenza': se lo dice ...

Su Netflix c’è Happy! - la Serie tv tratta dai comics più dissacrante di sempre : [testo di Lorenza Negri] A volte ci dimentichiamo che i comics non parlano solo di supereroi. Di tanto in tanto crediamo ancora che i paladini siano cavalieri senza macchia. Alcuni di noi sono ancora ostinatamente convinti che a Natale tutti siamo più buoni, e che il clima festivo blandisca anche i cuori più neri. La miniserie Happy! – che debutta dal 26 aprile su Netflix con la prima stagione – smentisce tutti questi luoghi comuni e ...

Rosy Abate 2 – La Serie : l’annuncio di Giulia Michelini e le prime anticipazioni sulla trama : Rosy Abate – La serie, Giulia Michelini mostra il copione della seconda stagione e annuncia: “Stiamo lavorando per voi” “Stiamo lavorando per voi“. Con queste parole, Giulia Michelini annuncia l’avvio della macchina produttiva di Rosy Abate 2 – La serie. Si tratta della nuova stagione della fortunata fiction di Canale5 in cui l’attrice di origini romane […] L'articolo Rosy Abate 2 – La ...

Stranger Thinghs 3 al via le riprese della Serie fenomeno di Netflix : Stranger Things 3 ci sarà. Sono ufficialmente partite le riprese della terza stagione della serie fenomeno di Netflix creata dai fratelli Matt e Ross Duffer Il fenomeno Stranger Things è inarrestabile. La serie cult, ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer, ha in serbo tantissime sorprese e novità per i milioni di telespettatori che si sono affezionati alle storie di Mike, Unidici e Will. Ecco in anteprima qualche piccolo anticipazione sulla ...

Badminton - pubblicati i tabelloni degli Assoluti 2018 : alcune sorprese tra le teste di Serie grazie alle wild card : Sono stati pubblicati i tabelloni degli Assoluti di Badminton 2018, che si svolgeranno a Milano dall’11 al 13 maggio. Contestualmente sono state assegnate le wild card e rese note le teste di serie di tutti i tabelloni, non senza qualche sorpresa. Di seguito le principali teste di serie dei diversi tornei. Nel singolare maschile il numero 1 è Fabio Caponio, mentre il numero 2 è Lukas Osele, e le teste di serie seguenti sono Rosario ...

Serie A Spal - trauma alla spalla sinistra per Meret : FERRARA - La Spal è tornata in campo nel pomeriggio di oggi, in vista del prossimo match di campionato contro il Verona . Lo staff di mister Semplici ha suddiviso la seduta di lavoro in due fasi: una ...

Serie C - il Salento risponde a Catania -Trapani : prevendita pazzesca - i numeri : Il Lecce non è mai stato così vicino alla promozione, da quando, a causa di questioni extra- calcistiche è stato retrocesso d'ufficio in Serie C. I giallorossi sono arrivati per due volte in finale play off negli scorsi anni, ma non avevano mai accarezzato come stavolta la possibilità di arrivare a giocarsi la promozione diretta alla penultima gara della regular season di Serie C. I tifosi salentini lo sanno bene e già dalle prime ore di ...