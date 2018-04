Serie B | Ternana-Pescara 0-3 - Rossoverdi sbagliano tutto | funziona la cura Pillon

PRONOSTICI Serie B / Ternana-Pescara : facciamo il punto. Quote e scommesse (gli anticipi di oggi 38^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: Quote e scommesse per le partite della 38^ giornata della cadetteria. Venezia-Palermo e Bari-Entella apriranno il turno sabato 28 aprile.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 10:54:00 GMT)

Serie B - Unicusano Ternana : Valjent esulta per il trionfo di Perugia : Serie B, il day after è particolarmente dolce in casa Unicusano Ternana dopo il trionfo nel derby col Perugia. 'Finalmente ce l'abbiamo fatta, i nostri tifosi se lo meritano'. Le lacrime di Martin ...

Video/ Perugia Ternana (2-3) : highlights e gol della partita (Serie B 37^ giornata) : Video Perugia Ternana (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita valida nella 37^ giornata di Serie B. Il derby umbro va ai rossoverdi grazie alla doppietta di Montalto.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 10:16:00 GMT)

Serie B : la Ternana sbanca Perugia - Mancuso trascina il Pescara : De Canio vince in rimonta il derby umbro. Gli abruzzesi superano 3-2 lo Spezia e si risollevano dalla zona retrocessione

Serie B - la Ternana batte il Perugia : decisiva una doppietta di Montalto : È andato alla Ternana il derby umbro di Serie B. Il Perugia è stato infatti sconfitto 2-3 allo stadio Curi davanti a 13.696 spettatori. Una partita approcciata meglio dalla squadra di De Canio in ...

Che cuore la Ternana - il Benevento torna in Serie B : La Spezia - Il Benevento si congeda dalla serie A e lo fa con una vittoria storica. Il gol di Pietro Iemmello vale la vittoria a San Siro contro il Milan ma non può impedire la sentenza della ...

Serie B - Perugia-Ternana 2-3 : Montalto e Tremolada firmano la rimonta : PERUGIA - La Ternana fa suo il derby dell'Umbria sbancando il campo del Perugia con il punteggio di 2-3 nel primo posticipo domenicale valido per la 37esima giornata di Serie B . Un successo in ...

Serie B - Perugia-Ternana 2-3 : De Canio fa festa con una spettacolare rimonta : Nel segno di Adriano Montalto la Ternana si aggiudica il derby con il Perugia davanti ai 14mila del Curi, continuando ad inseguire il sogno della salvezza. Quella della squadra di Gigi De Canio è ...

Serie B Perugia-Ternana Unicusano - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : PERUGIA - Oggi alle 15 derby umbro tra Perugia e Ternana Unicusano per la trentasettesima giornata del campionato cadetto. Decisivo per le sorti di entrambe, che guardano la classifica con prospettive ...

Serie B - Perugia-Unicusano Ternana è una sfida nella sfida : ... quando arriva un ko: il tecnico lucano è sulla panchina della Lucchese e la sua squadra viene piegata da una rete di Materazzi, che meno di dieci anni più tardi diventerà campione del mondo. nella ...

Serie B - Unicusano Ternana : con Montalto e Carretta l'impresa è possibile : Serie B, l'Unicusano Ternana crede in un'impresa sempre più possibile. 'Montalto e Carretta, Carretta e Montalto'. Potrebbe essere un nuovo doppiaggio di 'Tango & Cash', con il boss dal volto dell'...

Video/ Ternana Foggia (2-2) : highlights e gol della partita (Serie B 36^ giornata) : Video Ternana Foggia (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita, valida nella 36^ giornata della Serie B. Pareggio pesante al Libero Liberati. (Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 09:38:00 GMT)