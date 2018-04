Serie B Palermo | Zamparini | «Esonero Tedino? Sto riflettendo»

Serie B - Venezia-Palermo 3-0 : ANSA, - VENEZIA, 27 APR - Davanti a 5.767 spettatori, un convincente Venezia travolge il Palermo per 3-0, fa un passo avanti verso i Play-off e avvicina in classifica gli avversari. La partita si ...

Serie B - Venezia-Palermo 3-0 : ANSA, - VENEZIA, 27 APR - Davanti a 5.767 spettatori, un convincente Venezia travolge il Palermo per 3-0, fa un passo avanti verso i Play-off e avvicina in classifica gli avversari. La partita si ...

Serie B - Il Venezia asfalta il Palermo : 3-0 al Penzo : Il tabellino del match Le formazioni ufficiali La cronaca della partita QUI Venezia Inzaghi dovrebbe cambiare pochissimo rispetto alla sfida vinta in casa del Novara quindi 3-5-2 con Audero tra i ...

Serie B Palermo-Venezia - probabili formazioni e tempo reale alle 19. Dove vederla in tv : VENEZIA - Sfida di alta classifica nel primo anticipo della Serie B : il Venezia di Pippo Inzaghi ospita il Palermo al Penzo. Palla al centro alle ore 19. Tedino deve riunciare a Coronado, Nestorovski,...

Serie B Palermo-Venezia - probabili formazioni e tempo reale alle 19. Dove vederla in tv : VENEZIA - Due confronti diretti in tre giorni, le sfide a Venezia e col Bari appena 6 punti dietro i rosa. Sono gli ostacoli decisivi e il Palermo li deve saltare con le forze che ha. Non c'è tempo ...