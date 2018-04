Serie B | Andreazzoli riporta l' Empoli in A Perdono Parma e Frosinone Stellone subentra

Serie B : Empoli promosso - il trionfo di Andreazzoli : ROMA - E' durato un solo anno il Purgatorio in B dell' Empoli . I toscani tornano in A per la sesta volta, quinta negli ultimi 21 anni, a conferma di una collaudata abitudine nel fare su e giù con la ...

Calcio : l’Empoli torna in Serie A! Basta il pareggio contro il Novara alla squadra di Andreazzoli : Il sogno è diventato realtà. Dopo la retrocessione della stagione scorsa, l’Empoli torna in Serie A. Agli uomini di Andreazzoli Bastava un pareggio contro il Novara, nel match odierno al Castellani, valido per il 38° turno del campionato cadetto, e così è stato (1-1). E’ il solito Francesco Caputo a sbloccare il risultato (25° gol stagionale, sempre più solo in vetta alla graduatoria dei marcatori in Serie B) al 36′. Toscani ...