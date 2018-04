Serie A Verona | Pecchia | «Salvezza? Cammino complicato»

Serie A Verona - allenamento con il gruppo per Tupta : Verona - Seduta di allenamento per il Verona , che allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, si prepara alla sfida di domenica al 'Bentegodi' contro la Spal. La squadra, agli ordini di mister ...

Probabili Formazioni Roma-Chievo Verona - Serie A 28-04-2018 : Sono passati tre giorni dalla terribile partita di Anfield, ma per la Roma è già tempo di scrollarsi di dosso le scorie della Champions per rituffarsi nella appassionante sfida al terzo posto, che la vedrà impegnata fino all’ultima giornata di campionato contro Lazio e Inter. Domani sera, allo Stadio Olimpico, Roma e Chievo Verona si affronta in una sfida carica di valore per entrambe le Formazioni. Il Chievo di Maran infatti è in piena ...