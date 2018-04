Serie A Verona | Pecchia | «Con la Spal ce la giochiamo»

Serie A Verona - Pecchia : «Salvezza? Cammino complicato» : Verona - "Contro il Genoa non abbiamo raccolto nulla, ma avremmo meritato di far punti. E' stata una sconfitta difficile da accettare, anche visti ai risultati delle altre squadre". Non nasconde ciò ...

Serie A Spal - Semplici : «Verona? Servirà una prestazione importante» : FERRARA - " Abbiamo dimostrato di valere questo campionato e vogliamo tenerlo stretto " . Il tecnico della Spal , Leonardo Semplici , guarda al prossimo, fondamentale, impegno contro il Verona . In ...

Serie A Verona - allenamento con il gruppo per Tupta : Verona - Seduta di allenamento per il Verona , che allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, si prepara alla sfida di domenica al 'Bentegodi' contro la Spal. La squadra, agli ordini di mister ...

Probabili Formazioni Roma-Chievo Verona - Serie A 28-04-2018 : Sono passati tre giorni dalla terribile partita di Anfield, ma per la Roma è già tempo di scrollarsi di dosso le scorie della Champions per rituffarsi nella appassionante sfida al terzo posto, che la vedrà impegnata fino all’ultima giornata di campionato contro Lazio e Inter. Domani sera, allo Stadio Olimpico, Roma e Chievo Verona si affronta in una sfida carica di valore per entrambe le Formazioni. Il Chievo di Maran infatti è in piena ...

Serie A Verona - differenziato per Boldor : Peschiera - Il Verona torna in campo allo Sporting Center di Peschiera. Mister Fabio Pecchia ha suddiviso i gialloblù in due gruppi:chi è sceso in campo ieri contro il Genoa ha fatto lavoro di scarico,...

Video/ Genoa Verona - 3-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 34giornata - : Video Genoa Verona , 3-1, highlights e gol della partita valida nella 34giornata della Serie A. Tre punti comodi per il grifoni, padroni di casa.

Video/ Genoa Verona (3-1) : highlights e gol della partita (Serie A 34^ giornata) : Video Genoa Verona (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata della Serie A. Tre punti comodi per il grifone, che vola alla 11^ posizione in classifica.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 09:10:00 GMT)

Serie A : Genoa-Verona 3-1 : ANSA, - GENOVA, 23 APR - Genoa batte Verona 2-1 , 1-0, nel posticipo del lunedì giocato questa sera a Marassi per la 34/a giornata del campionato di Serie A. Apre Medeiros , 7' pt, per rossoblu, pari ...

Serie A Verona - Pecchia : «Dura per la salvezza - ma abbiamo l'obbligo di continuare» : GENOVA - "I ragazzi hanno avuto un grande spirito, sul un campo difficile. La voglia di vincere c'è stata, ma non ci siamo riusciti" . Così il tecnico del Verona , Pecchia , dopo il ko con il Genoa , ...

Serie A. Il Genoa mette in ghiaccio la salvezza - 3-1 a un Verona sempre più nel baratro : Gol in apertura di Medeiros. Nella ripresa il pareggio di Romulo su rigore. Nel finale l'ex Bessa mette la freccia, Pandev si esalta con un pallonetto sontuoso

Posticipo Serie A - Genoa-H.Verona 3-1 : 22.39 Successo del Genoa a Marassi sull'Hellas Verona (3-1) nel Posticipo della 34.ma giornata. I rossoblù sbloccano subito il risultato con un preciso sinistro da fuori del portoghese Medeiros che sorprende Nicolas (7'). Genoani in controllo, anche se a fine 1° tempo il Verona sfiora il pari con Romulo che di testa manda a lato (44'). Nella ripresa l'Hellas pareggia su rigore (braccio di Hiljemark su tiro di Cerci), trasforma Romulo al (65'). ...

Serie A Genoa-Verona - probabili formazioni e tempo reale alle 20.45. Dove vederla in tv : TV : Sky Supercalcio, Sky Calcio 1, Premium Sport. Tags: Diretta , Genoa , Verona Tutte le notizie di Serie A

Video Gol Highlihgts Chievo Verona-Inter 1-2 : Tabellino Serie A 22-04-2018 : Risultato Finale Chievo Verona-Inter 1-2: Cronaca e Video Highlights Partita 34° Giornata Serie A 22 Aprile 2018. L’Inter viene da un’importante vittoria con il Cagliari, che ha visto tornare a segno Icardi e Peresic. E’ una squadra che ha subito solo una rete nelle ultime otto uscite. Ma sono evidenti i problemi in zona offensiva, soprattutto riguardo la costanza di rendimento. In giornate favorevoli nessun problema, ma ...