Serie A Spal | Semplici | «Riprendiamo il cammino salvezza»

Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere : Immobile allunga - ma Icardi rimane alle spalle - 35giornata - : Classifica Marcatori Serie A: Immobile rimane il Capocannoniere del campionato italiano alla vigilia della 35giornata. Icardi e Dybala a podio.

Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere : Immobile allunga - ma Icardi rimane alle spalle (35^ giornata) : Classifica Marcatori Serie A: Immobile rimane il Capocannoniere del campionato italiano anche alla vigilia della 35^ giornata. Icardi e Dybala rimangono sul podio.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 07:12:00 GMT)

Serie A - 35^ giornata - le probabili formazioni di CalcioWeb : Inter-Juventus - Spalletti si gioca il jolly [FOTO] : 1/21 ...

Serie A Spal - trauma alla spalla sinistra per Meret : FERRARA - La Spal è tornata in campo nel pomeriggio di oggi, in vista del prossimo match di campionato contro il Verona . Lo staff di mister Semplici ha suddiviso la seduta di lavoro in due fasi: una ...

Serie A Spalletti : «Juventus? San Siro spinga l'Inter» : ROMA - "Io spero che i tifosi dell' Inter vengano allo stadio per spingere la nostra vittoria in funzione del nostro obiettivo e non per tifare contro la Juve . Questo deve essere il modo di ragionare ...

Video/ Spal Roma (0-3) : highlights e gol della partita (Serie A 34^ giornata) : Video Spal Roma (0-3): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 34^ giornata. Le immagini salienti della partita allo stadio Mazza (21 aprile)(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 03:04:00 GMT)

Serie A Spal - Semplici : «Dispiace - l'avevamo approcciata bene» : FERRARA - "Non siamo stati la Spal delle ultime uscite, soprattutto per merito della Roma , che ha fatto una grande partita sfruttando le sue grandi doti. Dispiace, perché la partita l'avevamo ...

PAGELLE / Spal Roma (0-3) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 34^ giornata) : PAGELLE Spal Roma (-): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 34^ giornata. I protagoniasti, i migliori e i peggiori in campo allo stadio Mazza(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 18:11:00 GMT)

Serie A Spal-Roma 0-3. il tabellino : FERRARA - Vittoria esterna della Roma in casa della Spal, 0-3. Apre l'autogol di Vicari, nella ripresa Nainggolan e Schick vanno a bersaglio. CLASSIFICA Serie A Spal-Roma: NUMERI E STATISTICHE ...

Serie A - Spal-Roma 0-3 : autorete di Vicari - Nainggolan e Schick - tris per la Champions : FERRARA - Il Liverpool , vicino alla qualificazione in Champions, snobba il campionato , 2-2 con il quasi retrocesso WBA, . La Roma non può permetterselo e a tre giorni dalla sfida di Anfield con i ...

Serie A - Roma sul velluto a Ferrara : Spal travolta 3-0 : Nel primo tempo autogol di Vicari, nella ripresa segnano Nainggolan e Schick. Buon viatico per i giallorossi verso la semifinale d'andata di Champions a Liverpool

Risultati Serie B - Palermo e Parma volano : spettacolo in campo e sugli spalti tra Foggia e Bari [FOTO] : 1/38 LaPresse ...

Serie A - Spal-Roma 0-3 : autogol di Vicari - Nainggolan e Schick : ROMA - Se il Liverpool si è fatto rimontare sul 2-2 in trasferta dal West Bromwich fanalino della coda in Premier League e virtualmente retrocesso, la Roma non ha invece fatto sconti alla Spal battuta ...

Video Gol Spal-Roma 0-3 : Highlights e Tabellino Serie A 21-04-2018 : Risultato Finale Spal-Roma 0-3: Cronaca e Video Gol Vicari (aut.), Schick 34° Giornata Serie A 21 Aprile 2018. Finisce 0-3 l’anticipo della 34° giornata di Serie A Spal-Roma. I giallorossi di Di Francesco espugnano lo stadio di Ferrara in una partita tutt’altro che scontata. Nel primo tempo infatti, la Spal dimostra tutta la sua voglia di portare a casa qualche punto, importantissimo nella sfida per la salvezza, in cui ogni ...