Serie A Roma | Di Francesco | «Chievo alle corde Liverpool? Bisogna crederci…»

Serie A Roma-Chievo 4-1 - il tabellino : ROMA - La Roma supera il Chievo con il punteggio di 4-1 nella partita valida come anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Segnano tre attaccanti giallorossi: Schick, Dzeko , due volte, ed ...

Roma-Chievo 4-1 - Serie A 2018 : doppietta di Dzeko e dominio dei giallorossi - che blindano il terzo posto : La Roma domina all’Olimpico e travolge per 4-1 il Chievo nella 35ma giornata di Seria A. I giallorossi trovano un importante successo grazie al proprio tridente offensivo con la doppietta di Dzeko e i gol di Schick e El Shaarawy. Rammarico invece per il Chievo che ha sprecato un rigore nel secondo tempo e non ha saputo sfruttare la superiorità numerica. Tre punti che permettono quindi alla Roma di restare al terzo posto in classifica e di fare ...

Video Gol Roma-Chievo Verona 4-1 : Highlights e Tabellino Serie A 28-04-2018 : Risultato Finale Roma-Chievo Verona 4-1: Cronaca e Video Gol Schick, Dzeko, El Shaarawy, Inglese 35° Giornata Serie A 28 Aprile 2018. Finisce con un perentorio 4-1 l’anticipo della 35° giornata della Serie A Roma-Chievo Verona. Nel primo tempo la Roma mostra subito i muscoli, seppur il primo brivido arrivi dalle fila dei veronesi. Al quinto minuto infatti, Castro calcia un tiro potentissimo che scheggia l’incrocio dei pali, ...

LIVE Roma-Chievo - Serie A in DIRETTA : i giallorossi cercano il successo per restare al terzo posto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Chievo, match della 35ma giornata della Serie A. I giallorossi, dopo la pesante sconfitta per 5-2 con il LIVErpool in Champions League, cercheranno di ritrovare subito la vittoria in campionato per restare al terzo posto in classifica. Dall’altra parte il Chievo tenterà l’impresa per conquistare punti fondamentali per la salvezza. Di Francesco cambierà modulo per questa sfida, tornando alla difesa ...

Serie A Roma-Chievo - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : TV : Premium Sport, Sky Sport, Sky Calcio 1. Tags: Diretta , Chievo , Roma Tutte le notizie di Serie A