Serie A | Napoli vola a 1 | 85 nelle quote scudetto ma c' è la Fiorentina

Serie A Napoli - i convocati di Sarri per la Fiorentina : Napoli - Seduta mattutina e convocazioni per il Napoli , che si prepara alla sfida contro la Fiorentina . Oggi la squadra ha svolto attivazione in avvio e successivamente lavoro tecnico tattico a ...

Juve e Napoli in corsa per lo scudetto - ma quanto vale vincere la Serie A? : Si è riaccesa la corsa scudetto della Serie A 2017/2018 con la rete di Kalidou Koulibaly segnata per il Napoli al 90-esimo minuto contro la Juve a Torino. Proprio le due squadre corrono per il titolo ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : il Famila Schio prima finalista. Sconfitta in gara-4 la Saces Napoli : Il Famila Schio è la prima finalista dei Playoff Scudetto. La squadra veneta ha vinto gara-4 in casa della Saces Napoli per 73-65 e giocherà l’ultimo atto del campionato. Schio andrà così a caccia del nono Tricolore della sua storia, mentre Napoli fa calare il sipario su una stagione comunque molto positiva per le campane. Grandissima protagonista di questa sera Isabelle Yacoubou, miglior marcatrice dell’incontro con 28 punti. Oltre ...

Serie A Fiorentina - Salica : «Scansarci col Napoli? Giochi su social...» : FIRENZE - "Come arriva la Fiorentina alla sfida con il Napoli? Spero bene. I ragazzi ieri hanno fatto un buon allenamento, si stanno preparando, è un impegno molto importante. Non ci dimentichiamo che ...

Serie A Brunelli : «Contemporaneità Juventus e Napoli? Decideremo presto» : TORINO - "L'augurio della Lega è che sia un campionato più incerto possibile: quest'anno le premesse sono state rispettate. Bisogna fare i complimenti a Juventus e Napoli , ma non ci sfugge che mai ...

Arbitri Serie A - Inter-Juventus ad Orsato - Fiorentina-Napoli a Mazzoleni : Arbitri Serie A – Si avvicina sempre di più l’inizio della 35^ giornata del campionato di Serie A, turno fondamentale soprattutto per la lotta scudetto, il big match tra Inter e Juventus è stato affidato ad Orsato mentre Mazzolini è stato scelto per Fiorentina-Napoli. Bologna-Milan a Giacomelli. Questo l’elenco completo delle designazioni della 35.ima giornata: ATALANTA – GENOA FABBRI BINDONI – MASTRODONATO IV: PAIRETTO VAR: ...

Lega Serie A : sì a Juve e Napoli in contemporanea nelle ultime 2 giornate : CAMPIONATO A BLOCCHI - Secondo La Gazzetta dello Sport , inoltre, la Lega valuta dei 'blocchi' di partite da far giocare in contemporanea per le squadre in lotta per uno stesso obiettivo . Dopo il ...

Basket femminile - Semifinali Serie A1 2018 : Schio espugna Napoli e si riprende il fattore campo : Il Famila Schio si è ripreso il fattore campo nella semifinale dei playoff di A1 contro Napoli. La gara del PalaVesuvio è stata senza storia, con le ragazze di coach Vincent che hanno vinto con un netto 49-74, che porta le scledensi avanti 2-1 nella Serie e soprattutto a match point. Venerdì, sullo stesso parquet, Schio ha l’occasione per tornare in finale per la nona volta consecutiva. L’obiettivo di Schio è stato chiaro sin dalla ...

Cosa succede se Juventus e Napoli arrivano a pari punti in Serie A : Per decidere a chi assegnare il campionato si contano gli scontri diretti, che però sono in esatta parità: e quindi? The post Cosa succede se Juventus e Napoli arrivano a pari punti in Serie A appeared first on Il Post.