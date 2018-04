Serie A Inter-Juventus 2-3 | il tabellino

Serie A. Higuain decide l'altalena di San Siro. Inter ko 3-2 - la Juve si rialza : Segna subito Douglas Costa, il rosso a Vecino (bruttissimo Intervento su Mandzukic) sembra mettere la gara in discesa per i bianconeri. Nella ripresa, invece, grande reazione nerazzurra: Icardi, di testa, e l'autogol di Barzagli decretano il sorpasso. Ma il finale ricambia le carte in tavola: Skriniar 'restituisce' l'autorete e la zuccata del 'Pipita' all'89' chiude i giochi. Importante risposta psicologica dopo la sconfitta Interna col Napoli ...

Inter-Juve 2-3 - Higuain ribalta il match. Serie A - la classifica : Nerazzurri in 10 dal 18' del primo tempo, ma sfiorano il colpaccio. Poi la Signora torna in cattedra Roma-Chievo, 4-1. Doppietta Dzeko

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score : Juve da pazzi sull'Inter - +4 (35^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e diretta gol live score degli anticipi della 35^ giornata, oggi 28 aprile 2018. Il big match tra Inter e Juventus deciderà lo scudetto?.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 22:59:00 GMT)

Anticipo Serie A - Inter-Juventus 2-3 : 22.50 Con un finale thrilling, la Juve in rimonta batte 3-2 l'Inter al Meazza. Al 13' bianconeri avanti con Douglas Costa.Inter in 10 dal 18': Vecino entra duro su Mandzukic, per Orsato è giallo, ma il Var lo 'trasforma' in rosso diretto. Var ancora in scena a fine 1° tempo: annullato il raddoppio di Matuidi (fuorigioco) al 50'. Nella ripresa al 52' c'è il pari:punizione di Cancelo 'zuccata' di Icardi. L'autogol di Barzagli per il 2-1 ...

Pagelle/ Inter-Juventus : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 35^ giornata - primo tempo) : Pagelle Inter Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 35^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro (oggi 28 aprile)(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 21:40:00 GMT)

Inter-Juve - formazioni e diretta. Cuadrado terzino. Serie A - risultati e classifica : L'anticipo serale di giornata vede i nerazzurri ospitare i bianconeri al Meazza per il Derby d'Italia numero 233 della storia. Spalletti si affida a Icardi, 'bestia nera' della Juventus. Allegri: "Non ...

Pronostici Serie A/ Inter-Juventus - primo marcatore Higuain o Icardi? Quote e scommesse (35^ giornata) : Pronostici serie A: le scommesse e le Quote sulle partite della 35^ giornata del massimo campionato. Spicca l'anticipo Inter Juventus, il Napoli punta il sorpasso al Franchi di Firenze(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 19:04:00 GMT)

Inter-Juventus live : diretta tv e streaming - come guardare la partita di Serie A : Il match verrà anche trasmesso in streaming su Sky Go e Premium Play. Si tratta di una gara fondamentale per entrambe le squadre, alla caccia dei rispettivi obiettivi. L'Inter punta alla Champions ...

Inter-Juventus live : diretta tv e streaming - come guardare la partita di Serie A : Inter-Juventus, partita valida per la 35a giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, si gioca sabato 28 aprile allo stadio Giuseppe Mezza di Milano, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, ai canali Sky Sport 1 e Sky Super Calcio, mentre sul digitale terrestre sarà visibile agli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Sport. Il match verrà anche ...

LIVE Inter-Juventus - Serie A in DIRETTA : sfida da brividi! In palio Scudetto e Champions League! : Una partita densa di significati, tutta da vivere su OASport che metterà a disposizione la DIRETTA LIVE di Inter-Juventus, anticipo serale della 35esima giornata di Serie A : cronaca in tempo reale ...

Probabili formazioni/ Inter Juventus : Icardi vs Dybala. Ultime novità e quote (Serie A 35^giornata) : Probabili formazioni Inter Juventus: quote e le Ultime novità sugli schieramenti attesi oggi in campo a San Siro per il Derby d'Italia. Quali le mosse per questo match di Serie A?.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 17:28:00 GMT)

LIVE Inter-Juventus - Serie A in DIRETTA : sfida da brividi! In palio Scudetto e Champions League! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Juventus, anticipo serale della 35esima giornata di Serie A. Allo stadio di San Siro va in scena una grande classica del calcio italiano e la posta in palio è molto alta per entrambe le squadre. La Juventus di Massimiliano Allegri, reduce dal ko interno contro il Napoli, ha visto diminuire il vantaggio ad un punto nei confronti dei partenopei. I bianconeri, dunque, non potranno permettersi altri ...

Serie A - Inter-Juve al cardiopalma : Allegri favorito - nerazzurri a 3 - 30 : TORINO - Comunque vada la sfida scudetto passerà da San Siro e dallo scontro di questa sera tra Inter e Juventus. Match che secondo tantissimi scommettitori finirà con lo stesso punteggio del 18 ...

Serie A Inter-Juventus : Scudetto e Champions in palio. Le formazioni : Serie A Inter-Juventus: Scudetto e Champions in palio. Le formazioni. Derby d’Italia che più Derby d’Italia non si può. Un ricco menù The post Serie A Inter-Juventus: Scudetto e Champions in palio. Le formazioni appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.