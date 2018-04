Serie A Chievo | Maran | «Il rigore sbagliato ha influito»

Roma-Chievo 4-1 - Serie A 2018 : doppietta di Dzeko e dominio dei giallorossi - che blindano il terzo posto : La Roma domina all’Olimpico e travolge per 4-1 il Chievo nella 35ma giornata di Seria A. I giallorossi trovano un importante successo grazie al proprio tridente offensivo con la doppietta di Dzeko e i gol di Schick e El Shaarawy. Rammarico invece per il Chievo che ha sprecato un rigore nel secondo tempo e non ha saputo sfruttare la superiorità numerica. Tre punti che permettono quindi alla Roma di restare al terzo posto in classifica e di fare ...

Serie A - La Roma demolisce il Chievo : 4-1 all'Olimpico : Il tabellino del match Le formazioni ufficiali La cronaca della partita QUI Roma Turnover per Di Francesco in vista del match di ritorno contro il Liverpool. L'ex allenatore del Sassuolo potrebbe ...

Probabili formazioni/ Roma Chievo : ultime novità live e quote. I protagonisti (Serie A 35^giornata) : Probabili formazioni Roma Chievo: quote e le ultime novità sugli schieramenti attesi all'Olimpico per la Serie A. Parecchi acciaccati in casa giallorossa: 11 titolari per Maran.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 17:18:00 GMT)