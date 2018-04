Serie A Atalanta | Gasperini | «Match point per l' Europa»

Serie A Genoa - Ballardini : «Atalanta forte : è uno stimolo in più» : GENOVA - " Ora affrontiamo l' Atalanta in trasferta, ci confrontiamo con una realtà europea. Siamo curiosi e stimolati " . Il tecnico del Genoa , Davide Ballardini , analizza la situazione del Grifone ...

Serie A Atalanta - per Rizzo e Spinazzola allenamento a parte : BERGAMO - Seduta di lavoro del pomeriggio per l' Atalanta , in vista del prossimo impegno di campionato, vale a dire la gara interna contro il Genoa in calendario domenica alle ore 15. Il tecnico Gian ...

Video/ Atalanta Torino (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A 34^ giornata) : Video Atalanta Torino (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata della Serie A. Dea avanti con i gol di Freuler e Gosens.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 10:11:00 GMT)

Serie A - la Lazio batte 4-0 la Samp e risponde a Roma e Inter. L'Atalanta supera in classifica il Milan : Dopo i tre anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Roma, Sassuolo e Benevento , la 34esima giornata di Serie A è proseguita alle 12:30 di oggi con il match dell'ora di pranzo tra il Cagliari ...

Risultati Serie A - la 34^ giornata è un grande show : Lazio super - una brutta Inter tiene. L’Atalanta supera il Milan - Crotone da impazzire [FOTO] : 1/35 LaPresse ...

Atalanta-Torino Serie A Cronaca Live Diretta : Calciomercato.it vi offre la Cronaca del match dello stadio 'Atleti Azzurri d'Italia'. FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA , 3-4-1-2, : Berisha; Toloi, Caldara, Mancini; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Torino? Per noi significa molto» : BERGAMO - "L'unica novità è Masiello che oggi si è presentato con la febbre" . Allarme in casa Atalanta , anche in difesa, alla vigilia dello scontro diretto per l'Europa League col Torino : ai ...

Serie A - nella corsa all'Europa League la favorita è l'Atalanta : TORINO - Un traguardo difficile, vista la qualità delle squadre in corsa per l'obiettivo, ma con la possibilità di un posto in più legato alle sorti della Roma in Champions. La rincorsa all'Europa ...

Calcio femminile - 19° turno Serie A : Juventus in trasferta a Firenze - derby lombardo tra Brescia ed Atalanta-Mozzanica : Si torna in campo nel campionato di Calcio femminile di Serie A (19° turno) e tante sono le partite interessanti che meritano attenzione per gli obiettivi che le compagini vogliono centrare. La Juventus capolista vuol dimenticare la sconfitta interna di una settimana fa nel big match contro il Brescia ed andrà a Firenze, affrontando le campionesse d’Italia uscenti. Non si prospetta, di certo, un incontro facile per le ragazze di Rita ...

Video/ Benevento Atalanta (0-3) : highlights e gol della partita (Serie A 33^ giornata) : Video Benevento Atalanta (risultato finale 0-3): gli highlights e i gol della partita di Serie A. La Dea cala il tris al Vigorito: vittoria netta degli orobici che sbagliano anche un rigore(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:36:00 GMT)

Serie A Atalanta - Gasperini : «Futuro? Se ne parla a fine stagione» : BENEVENTO-Atalanta 0-3: NUMERI E STATISTICHE LA CRONACA Tags: Atalanta , Gasperini , Benevento Tutte le notizie di Atalanta

