ilfattoquotidiano

: Sekret, concorsopoli all’università Tor Vergata: “Ritiri il ricorso o non farà mai carriera finché sarò io rettore”… - Cascavel47 : Sekret, concorsopoli all’università Tor Vergata: “Ritiri il ricorso o non farà mai carriera finché sarò io rettore”… - TutteLeNotizie : Sekret, concorsopoli all’università Tor Vergata: “Ritiri il ricorso o non farà mai carriera… - laltraguanciama : Sekret, concorsopoli all’ateneo di Firenze ‘Idoneo: dissero che i meriti non contano’ La nuova inchiesta di Marco L… -

(Di sabato 28 aprile 2018) Obbedisci e ringrazia. Questa è la prima regola per fare carriera nell’Università italiana. Tornacon una nuova grande inchiesta di Marco Lillo che svela i meccanismi della cupola dei baroni, da oggi disponibile in abbonamento su app e sito di Loft. All’Università di Roma Tor, il Magnifico Rettore Giuseppe Novelli è stato denunciato da due ricercatori: Giuliano Gruner e Pierpaolo Sileri. Gruner ha presentato une il Magnifico gli spiega la legge non scritta dell’università, senza sapere di essere registrato: “Si ricordi una cosa, nel piatto dove si mangia non ci si sputa. Finché faccio io il rettore lei qui non sarà mai professore. O ritira iloppure sparisce da qui”. Gruner mette le cose in chiaro: “Lei mi sta rispondendo: ‘ o tu ritiri questo, o io ti caccio d’”. Novelli perde le staffe: “Io qui rappresento il ministro ...