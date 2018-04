Sei codipendente ? 10 indizi che ti dicono che potresti esserlo secondo gli

huffingtonpost

(Di sabato 28 aprile 2018) In un rapporto sano entrambi i partner dipendono l'uno dall'altro per ricevere amore, sostegno emotivo e incoraggiamento.Un rapporto, per converso, è unilaterale. Si tratta di una dinamica disfunzionale all'interno della quale un partner si dona in maniera sproporzionata, sacrificando i propri bisogni e desideri per compiacere — e riparare ai danni de — l'altro, che invece finisce spesso per comportarsi in modo sconsiderato, e solo di rado, dal canto suo, offre all'altro il proprio sostegno.In un post pubblicato su Psychology Today, Shawn M. Burn, docente di psicologia della California Polytechnic State University di San Luis Obispo, spiega come in un rapporto"gran parte dell'amore e dell'intimità vengano esperiti all'interno di un contesto dove uno soffre e l'altro viene soccorso o assecondato"."Da un lato c'è chi manifesta il ...