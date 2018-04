Se il «Fico» copre il tradimento

Astronomia : Hubble scopre un magniFico anello di Einstein in un gigantesco ammasso di galassie : Questa splendida immagine è piena di galassie! Un occhio esperto può facilmente individuare meravigliose galassie ellittiche e spettacolari galassie a spirale, osservate in varie orientazioni: allineate al piano della galassia visibile o frontali per mostrare i magnifici bracci a spirale e tutto ciò che si trova in mezzo. Con il nome di SDSS J0146-0929, questo è un ammasso di galassie, un gigantesco insieme di centinaia di galassie tutte ...