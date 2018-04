SCUOLA Politica assente | ci pensa la Cgil | così il nuovo contratto demolisce la legge

SCUOLA/ Alternanza SCUOLA-lavoro - l'antipolitica dei cattivi legislatori : L'Alternanza SCUOLA-lavoro nei licei si è risolta per lo più in un fallimento. Pensata male a attuata male, o è fittizia, o ruba tempo alla didattica curricolare. FRANCO LABELLA(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Scrutini e consiglio di classe, dove (non) può arrivare la privacy?, di F. LabellaSCUOLA/ Se l'Alternanza fa la fine del Clil, di F. Labella

La voce della Politica Lavello : 'non ridimensionate la nostra SCUOLA' : La Politica ha creato il problema, la Politica lo risolva. 2, si vada verso un nuovo approccio all'organizzazione della rete scolastica, che superi la tanto evocata organizzazione per poli e si fondi ...

Brisighella : una SCUOLA di formazione politica locale di sinistra - con l'"EducAttore" Michele Dotti : ... ma non per questo meno profondo o superficiale? Lo si scoprirà insieme a Michele Dotti, istrionico ' educAttore ', formatore e scrittore che da anni gira l'Italia per spettacoli e performance su ...

SCUOLA/ Settima indagine Pisa - dove va a sbattere il politically correct : Nella primavera di quest'anno si terrà la Settima indagine Pisa. Ormai il format è noto. Ma quest'anno ci sarà anche la "valutazione delle competenze globali". TIZIANA PEDRIZZI(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ I licei classisti? Cade la foglia di fico dell'upper-class de noantri, di T. PedrizziSCUOLA/ I giovani e quel "diritto" ad essere disoccupati (e mantenuti), di T. Pedrizzi

I giovani vanno a SCUOLA di politica 'Bisogna evitare i compromessi' : È giusto ricercarlo, ma in mondo equilibrato». Il dibattito è quindi virato su tematiche come il populismo, il compromesso e la mediazione. «Il compromesso è quando faccio qualcosa che va contro i ...

SCUOLA - politica e indizi terrestri : L'atteggiamento dei docenti di fronte alla politica è tema complesso e delicato, che tocca gli aspetti più sensibili della loro funzione. E abbiamo recentemente visto come affrontare alcuni temi con animo militante e antimoderato a Torino possa essere motivo di licenziamento o di ispezione guidata.A fare storicamente i conti con il proprio recente passato, senza reticenze e rimozioni, è una generazione inquieta, nata nel ...

SCUOLA/ Inefficiente e arretrata - i sindacati la vogliono così (e la politica tace) : Non ai docenti e al merito professionale; non ai dirigenti; non alle famiglie; non all'autonomia; non all'amministrazione Ma allora a chi giova il nuovo contratto? GIORGIO REMBADO(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 06:11:00 GMT)SCUOLA/ Gissi (Cisl): contratto, chi vuole fare a meno del sindacato difende solo l'esistenteSCUOLA/ Nuovo contratto, i sindacati al potere (di nuovo e peggio di prima), di P. Ferratini

I nuovi corsi della SCUOLA Holden su politica e gastronomia : Iniziano a marzo, durano cinque weekend e finiscono a luglio: nel primo si impara a costruire una campagna elettorale, nel secondo a scrivere di cibo usando tutti i cinque sensi The post I nuovi corsi della Scuola Holden su politica e gastronomia appeared first on Il Post.