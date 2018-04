Scuola | ora basta Lezioni di educazione al rispetto

Napoli - caos su alternanza Scuola-lavoro : 'Obbligati a lavorare il primo maggio' : primo maggio festa per tutti i lavoratori, ma non per gli studenti coinvolti nel progetto alternanza scuoIa lavoro. Viaggia attraverso un video pubblicato su fb la protesta degli studenti del liceo ...

Scuola - Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori convocata al MIUR : L’ Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori domani 26 maggio si recherà al MIUR per partecipare ad un tavolo di lavoro. Il Prof. Pasquale Vespa ha diramato per l’occasione il seguente comunicato stampa. Comunicato Giovedì 26 aprile l’Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori (AnDDL) che raccoglie tra le sue file Docenti […] L'articolo Scuola, Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei ...

Scuola/ Formazione docenti - chi ha distrutto i prof - a volte - fa ancora la morale : Il nodo della qualità dei prof è stato la Cenerentola della politica degli ultimi decenni. Eppure a volte i colpevoli fanno ancora la morale.

Scuola/ Formazione docenti - chi ha distrutto i prof (a volte) fa ancora la morale : Il nodo della qualità dei docenti è stato la Cenerentola della politica scolastica degli ultimi decenni. Eppure a volte i colpevoli fanno ancora la morale. GIORGIO CHIOSSO(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Per curare la malattia, i prof tornino ad essere educatori, di G. ChiossoSCUOLA/ I segreti del "miglioramento" e il fallimento del Miur, di G. Chiosso

“Ecco cosa gli è successo”. Sparisce nel nulla per 2 anni - scomparso all’uscita da Scuola. I genitori - alla fine - si rassegnano al peggio. Finché un indizio non li aiuta a scoprire una verità ancora più allucinante : l’epilogo choc : Una sparizione misteriosa che sembrava il preludio a una tragedia. Un mistero che sembrava destinato a rimanere irrisolto per sempre, quello di un ragazzo che una volta uscito da scuola aveva completamente fatto perdere le tracce di sé, svanendo nel nulla tra la disperazione dei parenti, che aveva dato il là a una caccia disperata quanto purtroppo infruttuosa. Era dal 24 maggio 2016 che nessuno aveva più avuto notizie di Aubrey Jayce ...

A maggio aumenti e arretrati per 1 - 2 mln lavoratori Scuola : Buone notizie per o ltre 1,2 milioni di dipendenti pubblici della scuola, enti di ricerca, università, accademie e conservatori . Nelle buste paga di maggio tireranno una boccata d''ossigeno potendo ...

Marsala - in scena al teatro Impero " La Scuola". Ora come allora per ridere e riflettere : Quattrocentoquarantuno biglietti, un mezzo successo, considerando sempre i numeri ben più esigui degli spettacoli proposti finora dall'Amministrazione comunale e scelti dal direttore artistico dei ...

Scuola : Donazzan - le academy del Veneto ancora una volta al top : Venezia, 17 apr. (AdnKronos) - En plein degli Istituti Tecnici Superiori-academy del Veneto: nel 2018 i corsi promossi dalle Fondazioni venete fanno incetta dei fondi premiali messi a bilancio dal Ministero della pubblica istruzione sul Veneto per le migliori garanzie offerte di formazione e lavoro

Scuola : Donazzan - le academy del Veneto ancora una volta al top : Venezia, 17 apr. (AdnKronos) – En plein degli Istituti Tecnici Superiori-academy del Veneto: nel 2018 i corsi promossi dalle Fondazioni venete fanno incetta dei fondi premiali messi a bilancio dal Ministero della pubblica istruzione sul Veneto per le migliori garanzie offerte di formazione e lavoro. In media l’82,5 per cento dei diplomati nelle academy per super-tecnici ha trovato occupazione entro un anno, con punte che superano ...

Scuola : Donazzan - le academy del Veneto ancora una volta al top (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Nella classifica Indire-Miur 2018 la regione che si avvicina di più al Veneto è la Lombardia con 11 corsi premiati su 26, quindi poco più del 40%. Buon piazzamento anche dell’Emilia Romagna, con 4 corsi tra i primi 10 nazionali (il Veneto ne ha 3), che però vede complessivamente premiati solo poco più della metà del totale dei corsi realizzati, 7 su 13.‘Con un’offerta formativa fortemente ...

Scuola : Donazzan - le academy del Veneto ancora una volta al top (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘I buoni risultati degli Its academy del Veneto ora vanno confermati e migliorati anche immaginando nuove strade – conclude l’assessore – Ad esempio, sostenendo l’apprendistato di terzo livello che consente ai giovani corsisti di frequentare le lezioni con un contratto in tasca. Abbiamo già qualche caso, ma ci piacerebbe che diventasse uno strumento molto diffuso tra i 1.400 ...

Nel centro di Torino apre la prima Scuola di Meditazione Sonora : I corsi in programma Sound Meditation School è un'iniziativa promossa dall'Associazione Il Tempo di Alice, che si è ispirata alla scienza ayurvedica ideando un percorso educativo attraverso il potere ...