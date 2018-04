Scuola | lezioni di educazione al rispetto

Sciopero Scuola 2 e 3 maggio 2018 : protesta docenti e ATA - lezioni a rischio Video : Folto il calendario degli scioperi in questa prima parte della primavera. Oltre ad una serie di agitazioni sindacali nel settore dei trasporti [Video], tra qualche giorno andra' in scena una protesta del personale scolastico. docenti e ATA incroceranno le braccia ad inizio maggio, appena dopo la festa dei lavoratori. A darne comunicazione è stato il #Miur attraverso una nota pubblicata sul sito internet ufficiale del Ministero dell’Istruzione. A ...

Sciopero Scuola 2 e 3 maggio 2018 : protesta docenti e ATA - lezioni a rischio : Folto il calendario degli scioperi in questa prima parte della primavera. Oltre ad una serie di agitazioni sindacali nel settore dei trasporti, tra qualche giorno andrà in scena una protesta del personale scolastico. docenti e ATA incroceranno le braccia ad inizio maggio, appena dopo la festa dei lavoratori. A darne comunicazione è stato il Miur attraverso una nota pubblicata sul sito internet ufficiale del Ministero dell’Istruzione. A seguire ...

Il super-ponte e lo sciopero dei prof Scuola - lezioni a rischio fino al 4 maggio : sciopero del personale della scuola il 2 e il 3 di maggio. Ma così in alcune scuole le attività didattiche rischiano di restare sospese per dieci giorni

Elezioni RSU di Aprile. ANIEF pronta a ridefinire il contratto della Scuola : "Il 17 18 e 19 aprile si vota per il rinnovo delle RSU , rappresentanze sindacali unitarie, ma si vota anche per definire la quota di rappresentatività dei sindacati che firmeranno il nuovo contratto ...

Scuola : oggi lezioni a rischio - sciopero Cobas Anief : lezioni a rischio oggi per uno sciopero del personale scolastico. L'azione di protesta, accompagnata da una manifestazione davanti al ministero dell'Istruzione, è stata indetta da Anief e Saese ma ...

Elezioni viste da un 16enne : la famiglia punta su M5s - a Scuola si parla di Salvini. “Ma ‘prima gli italiani’ non lo accetto” : Poco più di una settimana è passata dalle attesissime Elezioni del 2018. Prima del voto, ho sentito mia madre e mio padre discutere giorno e notte su chi votare e perché. Diceva la sua anche mia sorella, che quest’anno votava per la prima volta e che non si è fatta trovare impreparata in vista delle accese discussioni con i miei genitori. In tv e sui giornali non si parla d’altro da diverso tempo: nelle prime pagine e sui teleschermi vedo i ...

Scuola - troppi ponti e poche lezioni : cosa succede? : In questo articolo vi parleremo di una problematica riguardante più della Scuola italiana in questo periodo. Per comprendere bene la situazione, bisogna partire da un recente articolo apparso sul Messaggero, stilato da Camilla Mozzetti e Lorena Loiacono. L’argomento ha riguardato il numero eccessivo di interruzioni che si sono avute durante l’anno scolastico 2017/2018. C’è dunque […] L'articolo Scuola, troppi ponti e ...

Elezioni 2018 - le urne bocciano la Buona Scuola e i suoi alfieri : Fedeli e Malpezzi sconfitte - neanche eletta la Puglisi : Dalla ministra che ha raccolto l’eredità della riforma, provando a correggerla senza mai rinnegarla, alle responsabili scuola del Pd che l’avevano firmata: le urne bocciano la Buona scuola. Stavolta senza appello. Già alle ultime amministrative la protesta dei docenti aveva condizionato il centrosinistra, ma ora alle Politiche, nel generale fallimento del Partito Democratico, tutti i parlamentari legati all’ultimo corso del Miur hanno rimediato ...

Scuola - Lega di Salvini al Governo dopo le elezioni? Ecco cosa cambierebbe : Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha chiesto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’incarico per la formazione del nuovo Governo. ‘Siamo i primi’ ha dichiarato il leader del partito del Carroccio ‘e si ragiona nel perimetro della nostra alleanza’ ovvero il centrodestra. Per Matteo Salvini, la Scuola rappresenta una priorità anche se non è ben chiaro […] L'articolo Scuola, Lega di Salvini ...

Milano - elezioni regionali 2018 - Onorio Rosati - Leu - : «Noi cambieremo sanità e Scuola. È stato il Pd a creare divisioni» : Rosati, perché dividere il centrosinistra in presenza di un sistema elettorale, oltretutto, che a differenza di quella nazionale prevede un vero vincitore? «La sinistra in questi anni è stata divisa ...

Elezioni - il candidato ministro M5s : “Ho partecipato a cantiere della Buona Scuola - ma non ho scritto una sola riga” : La legge sulla Buona Scuola che è uscita non è minimamente quella a cui” avevo collaborato” per quanto riguarda i laboratori. “Ho dato solo suggerimenti sulla formazione dei dirigenti scolastici. Questa mattina in tv ho usato un termine troppo morbido, ‘superare’ la Buona Scuola. Ora dico riscriviamola“. Lo ha precisato, durante il suo intervento al Salone delle Fontane, il candidato M5s al ministero ...

Elezioni - quando il candidato ministro M5s all’Istruzione diceva a Renzi : “Presidente - la Scuola è con lei” : “Signor presidente, la rivoluzione è partita dal basso e in quanto a basso me ne intendo. Ascolti ancor di più le tantissime esperienze di eccellenza che abbiamo nella scuola: noi siamo pronti a migliorare questo Paese. La scuola è con lei, presidente”. Lo dice Salvatore Giuliano, il preside che il M5s propone come eventuale ministro della scuola, a un evento del 2015 a Venaria. In prima fila in platea c’è l’allora ...

Elezioni - il candidato ministro M5s Giuliano : “La Buona Scuola? Non va abolita - ma migliorata e superata” : “È la prima volta che un dirigente scolastico ricopre questo incarico: è il dirigente dell’Istituto Majorana di Brindisi, l’istituto più innovativo, ha rivoluzionato il metodo scolastico, è Salvatore Giuliano“. Così Luigi Di Maio negli studio di L’aria che tira su La 7, ha annunciato il ministro all’Istruzione scelto dal Movimento 5 stelle. Salvatore Giuliano ha subito replicato alle polemiche sulla recente ...

VERSO LE ELEZIONI - Scuola - il ministro Fedeli a Caserta. Graziano - Pd - : impegno per potenziare tempo pieno : Questo sarà possibile migliorando la qualità e la quantità del personale docente, in modo da affrontare anche il tema della mobilità che in questi anni ha creato rotture con il mondo della Scuola". "...