Scuola | Fassina | governo concordi dl per diplomati magistrali a rischio

(Di sabato 28 aprile 2018) Roma, 28 apr. (AdnKronos) – “Davanti al Miur, è incominciato lo sciopero della fame delle insegnanti e degli insegnantidi licenziamento ed estromissione dalle graduatorie ad esaurimento dopo una sentenza del Consiglio di Stato di dicembre scorso. Il loro sciopero della fame è un gesto estremo e vero, non l’annuncio di un retorico atto simbolico”. Lo afferma Stefanodi Liberi e Uguali, componente della commissione speciale di Montecitorio.“Si avvicina la fine dell’anno scolastico, ilGentiloni in carica per il disbrigo degli affari correnti non interviene, mentre i cosiddetti vincitori delle elezioni – prosegue– sono bloccati da veti reciproci, sempre più insopportabili di fronte alle emergenze del Paese. è necessaria e urgente una decisione politica. Prima delle elezioni in tanti ...