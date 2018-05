Scary Stories to tell in the Dark - Guillermo Del Toro scrive e produce il film : Il premio Oscar Guillermo Del Toro ha deciso di scrivere e produrre Scary Stories to tell in the Dark, basato sulla serie di libri di Alvin Schwartz, per CBS films e Entertainment One. Il film sarà diretto da André Øvredal (L’autopsia di Jane Doe, Trollhunter) ed è co-scritto da Daniel e Kevin Hageman. Scary Stories to tell […] L'articolo Scary Stories to tell in the Dark, Guillermo Del Toro scrive e produce il film proviene da ...

