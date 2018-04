Sassuolo | Iachini ' A Crotone sarà difficile | ma siamo diventati cinici'

Serie A Sassuolo. Iachini : «A Crotone vogliamo fare risultato» : SASSUOLO - " Domani ci vorrà un'attenzione particolare su alcuni aspetti, serviranno atteggiamento e personalità importanti. Gara difficile, contro una squadra che sta bene, su un campo caldo" . Il ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «I ragazzi danno sempre il massimo» : REGGIO EMILIA - " Oltre ai risultati, valorizziamo giovani interessanti: tutto il gruppo ha creato i presupposti giusti per dare il proprio contributo. I ragazzi in settimana si impegnano al massimo e ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Continuare a lavorare per migliorarci» : REGGIO EMILIA - " Oltre ai risultati, valorizziamo giovani interessanti: tutto il gruppo ha creato i presupposti giusti per dare il proprio contributo. I ragazzi in settimana si impegnano al massimo e ...

Sassuolo - Iachini : 'Che crescita Politano! L'esclusione di Babacar...' : Giuseppe Iachini , tecnico del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria conquistata contro la Fiorentina. 'Oltre al risultato, si valorizzano ragazzi interessanti. Tutto il gruppo - ha detto - ha creato i giusti presupposti per dare il proprio ...

Serie A - Sassuolo-Fiorentina 1-0 : Politano-gol - Iachini a un passo dalla salvezza : REGGIO EMILIA - Seconda vittoria di fila e salvezza ipotecata. Il Sassuolo batte la Fiorentina 1-0 e rovina i piani europei di Pioli, che dopo il ko con la Lazio incassa un'altra pesante sconfitta. I ...

Sassuolo Fiorentina 1-0 - gol e highlights : decide Politano. Iachini vede la salvezza : Sassuolo-Fiorentina 1-0 41' Politano TABELLINO: Sassuolo , 3-5-2, : Consigli; Lemos , 76' Dell'Orco, , Acerbi, Peluso; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi , 64' Ragusa, , ...

Sassuolo-Fiorentina 1-0 : la squadra di Iachini ipoteca la salvezza - netto calo per i viola [FOTO] : 1/10 LaPresse ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Niente calcoli - servono punti con tutte» : Sassuolo - "Gara importante, ma noi dobbiamo cercare punti da tutte. Dobbiamo valutare le energie per capire chi mandare in campo, tutti però hanno dimostrato di essere pronti" . Così il tecnico del ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Con la Fiorentina niente calcoli» : Sassuolo - " niente calcoli: potrebbero bastare tre punti per la salvezza, forse più o forse meno. Non si può sapere". Così si esprime il tecnico del Sassuolo , Beppe Iachini , in vista del prossimo ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Grande vittoria. Ora non molliamo» : VERONA - Il Sassuolo vince una gara fondamentale in casa del Verona. Tre punti che fanno compiere ai neroverdi un passo, forse decisivo, in chiave salvezza. "Abbiamo giocato una partita intensa - ha ...

Serie A - Verona-Sassuolo 0-1. Lemos lancia Iachini : Lo spareggio è del Sassuolo. Con merito. Gli emiliani costruiscono nel primo tempo e difendono con ordine il golletto prodotto da questa superiorità nella seconda parte della sfida dove più che ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Verona? Bisogna proseguire il nostro percorso» : Sassuolo - "Ci attende una nuova partita importante per questo finale di campionato. Ma stiamo dando continuità di risultati e vogliamo proseguire su questo percorso" . Il tecnico del Sassuolo , Beppe ...

Sassuolo - Iachini : 'Commesse delle ingenuità - dobbiamo lavorare sugli errori' - : Al termine della sfida contro il Benevento conclusasi sul 2-2, Giuseppe Iachini , allenatore del Sassuolo , ha parlato ai microfoni di Rai Sport : 'Berardi era stato colpito nelle ultime due partite e non si era potuto allenare più di tanto, oggi ho cercato di gestire la situazione anche in vista di Verona. Abbiamo ancora qualche giorno ...

Sassuolo : Iachini - potevamo vincere : ANSA, - REGGIO EMILIA, 15 APR - "Abbiamo cominciato la partita con forza andando ad aggredire gli avversari per passare in vantaggio - ha spiegato il tecnico del Sassuolo Iachini a fine gara - ma non ...