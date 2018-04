Sant' Elpidio | rapina finita in tragedia alle pompe funebri nel Maceratese 65enne muore

Porto Sant 'Elpidio - è qui la festa? Tutto pronto per il "Primo Maggio 5.0" - musica e divertimento fin dal 27 aprile con l'anteprima all'Ex ... : Oltre al classico appuntamento nel giorno della festa dei lavoratori, infatti, con 96 iniziative sparse da nord a sud con spettacoli ed eventi spalmati su Tutto l'arco della giornata, la grande ...

Porto Sant 'Elpidio. Attestato di merito al Campione del Mondo di Salsa Shine Vittorio Olivieri : ...hanno consegnato un Attestato di merito a Vittorio Olivieri che nel 2015 in occasione dei campionati mondiali che si sono svolti a Torino il 6 novembre ha conquistato il titolo di Campione del Mondo ...

Sant 'Elpidio a Mare. "Scienza in Contrada" : domenica terzo e ultimo appuntamento : La terza edizione di 'Scienza in Contrada' si concluderà il 25 marzo alle ore 17.30 con il Prof. Fabrizio Gentili del Liceo Scientifico Galilei di Macerata, che proporrà una 'lezione-spettacolo' su '...

Porto Sant 'Elpidio. Tentano il furto in un'abitazione e scappano con un'auto rubata : denunciati due giovani : Stretta dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno impegnati a contrastare il crimine predatorio. A Porto Sant'Elpidio, i militari della Stazione, al termine di accurate indagini, hanno ...

Cena del Movimento 5 Stelle a Porto Sant 'Elpidio. Fioschini : "Volontà di fare rete e importanza del contatto con il territorio" : " Cena a 5 Stelle quella di sabato sera al Moyto di Porto Sant'Elpidio dove il giallo del Movimento si è tinto d'oro. Sono state 130 le persone presenti ed altrettante le richieste che, per ragioni di ...

Neri Marcorè in scena con "Quello che non ho" : appuntamento il 21 a San Severino e il 23 a Porto Sant 'Elpidio : Nelle ultime stagioni Neri Marcorè ha frequentato molto il teatro musicale, esplorando Gaber e i Beatles e costruendo spettacoli che guardano sia al teatro civile sia alla bizzarra giocosità del ...

Sant'Elpidio a Mare. Secondo appuntamento con "Scienza in contrada" : dopo il successo dell'incontro sulle onde gravitazionali arriva "Sem in contrada" : ... iniziativa proposta dalla Magnifica Contrada Santa Maria in collaborazione con l'associazione culturale Eccetera e con FermHaMente , il Festival della scienza di Fermo, , nonché con il patrocinio ...