Sanità | arriva il Fascicolo sanitario elettronico Barberini | ' Innovazione importante per

Sanità - telemedicina per i reni : arriva la video dialisi : In epoca di assistenti virtuali, di Internet of things e di informazioni che viaggiano alla velocità della luce collegando persone lontane chilometri, anche le ‘macchine’ per la dialisi diventano intelligenti. Complice l’evoluzione della telemedicina, che rende sempre più agevole la gestione dei pazienti a domicilio: si spostano dati, tenendo ferme le persone. E’ il principio su cui poggia oggi la dialisi peritoneale. ...

Sanità : dopo 15 anni ospedale Trapani ha elisuperficie - da Regione arriva l’ok : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) – “dopo 15 anni di attese, finalmente entro un paio di mesi pubblicheremo la gara d’appalto e l’ospedale Sant’Antonio Abate avrà una sua elisuperficie”. Lo annuncia il commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Giovanni Bavetta, dopo aver ricevuto il decreto del dirigente generale del dipartimento Urbanistica dell’assessorato regionale Territorio e ...

Sanità : gravidanze gemellari - a Palermo arriva il laser per trasfusione feto-fetale : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - arriva all'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo un laser di ultima generazione per la diagnosi e il trattamento della trasfusione feto-fetale nelle gravidanze gemellari monocoriali. L'apparecchiatura, unica per il centro sud Italia, rappresenta un'opp

Arriva su Fox Life 'The Resident' - la serie che critica alla Sanità americana : Grey's Anatomy ci ha dato un assaggio sui rapporti fra medici e tirocinanti all'interno di un ospedale americano. In The Resident il gioco si fa più duro, come potranno scoprire gli spettatori ...