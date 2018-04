Samp | Giampaolo | ' Con il Cagliari decisiva per il morale'

Samp travolta dalla Lazio - Giampaolo : 'La sconfitta ci sta - il risultato no' : Roma - Un'altra sconfitta in trasferta , la decima in sedici partite lontano da Marassi , tra l'altro prendendo di nuovo 4 gol come contro Udinese e Crotone, ma Giampaolo non fa drammi. 'La Lazio è ...

Sampdoria - Giampaolo : “ci giochiamo l’Europa” : “Quello che è importante per noi è alimentare il nostro sogno”. Non ha dubbi il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia del match di Roma con la Lazio. Dopo la vittoria di mercoledì al Ferraris con il Bologna la squadra blucerchiata è tornata in corsa per l’Europa League e vuole continuare a restare in alto: “Siamo lì ed è già un risultato straordinario perché siamo qui a giocarci un posto che conta”. ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Lazio forte - ma dobbiamo provarci» : GENOVA - "Troveremo una squadra forte, sarà una gara difficile da affrontare. La Lazio è tra le squadre che hanno giocato di più quest'anno. Ma il loro campionato è stato straordinario" . Il tecnico ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Vittoria che ci permette di sognare» : GENOVA - "Abbiamo preso tre punti pesantissimi. E li abbiamo ottenuto alla fine" . Così il tecnico della Sampdoria , Marco Giampaolo , commenta a Sky il successo ottenuto nella gara contro il Bologna :...

Serie A - Giampaolo chiama i tifosi : «Sampdoria - è il momento di stare insieme» : GENOVA - Dimenticare la Juventus e superare il Bologna per il sogno Europa. Marco Giampaolo chiama a raccolta i tifosi per il turno infrasettimanale: 'Ho ricordato alla squadra che si vince sempre ...

Juventus-Sampdoria - Giampaolo : 'Douglas Costa è imprendibile. Europa? Ci crediamo' : Dopo due risultati positivi consecutivi, la Sampdoria si ferma al cospetto della Juventus. I bianconeri dominano all'Allianz Stadium battendo gli avversari con un netto 3-0, frutto delle reti di ...

Sampdoria - Giampaolo : “ogni partita sarà importante per continuare a ballare - per far suonare l’orchestra” : “Ora si deve ballare, siamo lì e si balla. Ogni partita sarà importante per continuare a ballare, per far suonare l’orchestra. Sennò la musica è finita e gli amici se ne vanno”. Marco Giampaolo vede così il finale di stagione di una Sampdoria in lotta per l’Europa ma attesa dalla sfida con la Juventus. “La partita sulla carta è proibitiva, contro una formazione che ha perso l’ultima a Genova 18 partite fa poi ...

Juventus - Sampdoria - Giampaolo cerca la missione impossibile allo Stadium : Non puoi chiedere a uno che vive lo sport con una pienezza come lo vivo io di accettare, essere equilibrato, perché alla fine questi erano pensieri con una logica, che ridirei, magari con un altro ...

Panchina Sampdoria - Giampaolo dà importanti indicazioni : Panchina Sampdoria – La Sampdoria si prepara per la gara di campionato contro la Juventus, partita difficile per i blucerchiati. Ma il pensiero è rivolto anche alla prossima stagione, importanti indicazioni in conferenza stampa da parte di Giampaolo: “Io sto bene qui, ora conta l’obiettivo. Dopodiché ci siederemo attorno a un tavolo e ne parleremo. I contratti contano, ma di più le motivazioni. Ho comunque voglia di giocare ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Capisco Buffon. Chi lo critica è un ragioniere» : Lì c'è passione, sentimento e sport. Quelli che lo hanno bacchettato sono solo ragionieri da scrivania. Oggi la Var è un elemento di garanzia pur sapendo che non è infallibile. Ma assistere a una ...