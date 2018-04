Salvini | Un patto tra il Pd e i grillini? Pronti a scendere in piazza

DALLA CINA/ Lao Xi : i veti (Nato e Usa) che fermano il patto Salvini-Di Maio : Salvini non può andare al governo con Di Maio, perché i Poteri transatlantici non vogliono i due da soli a Palazzo Chigi. Serve un’altra soluzione. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Stato-mafia, patto giudici-M5s per far fuori il centrodestra, di M. MaldoGEO-FINANZA/ Sapelli: la Germania ci sta uccidendo, Trump e Putin possono salvarci, di G. Sapelli

[Il retroscena] Di Maio apre e chiude - Salvini chiede il pre-incarico e il patto fallisce ancora. "Qualcuno bara" : "Mi sa che i due Golden boy della politica italiana oggi non si sono capiti. Oppure c'è qualcuno che bara al tavolo". Alle 9 di sera il senatore di Forza Italia lascia palazzo Madama e sale su un taxi mostrando il pollice verso. La ...

M5s Toninelli "spero patto Pd - mai Berlusconi"/ Governo - Salvini "li convinco io" : Rosato "no ruota di scorta" : Governo, Giorgetti apre a Di Maio premier: Toninelli invece chiude su Centrodestra, "accordo con Lega ma senza Berlusconi. Se fallisce Casellati, speriamo in un accordo col Pd"

Salvini e Di Maio - salta 'patto del Vinitaly'/ Governo : Martina (Pd) - "M5s e Centrodestra in disfacimento" : Vinitaly e Governo, Salvini e Di Maio: sfuma l'incontro, caos Centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi

[Il retroscena] Mattarella ai leader : "tempo scaduto". Darà l'incarico. Ma il Berlusconi show fa saltare il patto Salvini-Di Maio : A chi mette in guardia il Cavaliere da scelte "umilianti" come l'appoggio esterno al governo Lega-M5s magari con qualche figura tecnica nei ministeri caldi per Forza Italia , Economia e Sviluppo ...

Di Maio e Salvini all'Eur per la Formula E : un patto ai box per il nuovo governo? : Si vedranno ai box per stringere il 'patto del volante'? Oppure no: la loro intesa sbanderà alla prima curva? Fatto sta che Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono stati invitati entrambi dagli ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 aprile : Il patto Di Maio-Salvini sblocca le Camere e spaventa il Pd e B : Altro giro Il governo Di Maio-Salvini più vicino: B. in difficoltà Oggi i partiti al Quirinale. Il leader leghista pressa Berlusconi affinché si faccia da parte e minaccia di prendersi FI. Il grillino: "Passi avanti, lo dirò a Mattarella" – La svolta di Luca De Carolis L'Esploratore di Marco Travaglio Stremato da 40 giorni di stallo post-elettorale con due vincitori, nessun governo e due giri di consultazioni a vuoto, lunedì 16 ...

I cinque punti del patto Di Maio-Salvini : Alla fine della giornata di oggi, quando i corazzieri del Quirinale avranno visto sfilare le delegazioni di Pd, Forza Italia, Lega e Movimento 5 stelle, il presidente della Repubblica avrà molti ...

Consultazioni - Meloni : "Abbiamo chiesto l'incarico per Salvini a patto che il centrodestra resti compatto" : "Abbiamo chiesto l'incarico per Matteo Salvini, crediamo che sia giusto che sia lui a tentare di trovare una maggioranza. Se non ci riuscisse spetterebbe a Salvini trovare una personalità diversa. Ma ora noi siamo leali a quanto abbiamo detto agli Italiani". Lo ha detto al termine delle Consultazioni al Quirinale la presidente di Fdi Giorgia Meloni.

Il patto Di Maio-Salvini per il governo di 'tanti' : Sono veloci, giovani. Hanno molta dimestichezza con i social che inondano di messaggi ora rassicuranti ora arrabbiati. Soprattutto si parlano di continuo via whatsapp senza doversi incontrare o dover ...

Matteo Salvini - patto con Casaleggio alla base dell'accordo con M5S : Poco meno di un anno fa era circolata in casa leghista la voce di un incontro fra Matteo Salvini e Davide Casaleggio. La raccolse il quotidiano La Repubblica, e alla pubblicazione della indiscrezione ...

Elezioni - Scanzi a Mieli : "Governo Di Maio-Salvini? Dura un anno". "No - cinque. Come patto tra Berlinguer e Moro" : Vivace botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e l'ex direttore de Il Corriere della Sera, Paolo Mieli, sulla Durata della prossima legislatura. Secondo Mieli, il futuro governo durerà 5 anni, se non 10 in caso di riforma costituzionale: "Conviene sia a Di Maio, sia a Salvini. Il rapporto tra i due è Come quello di unità nazionale tra Berlinguer e Moro, negli anni '70.

REDDITO DI CITTADINANZA - ASSE M5S-LEGA/ Salvini apre a Di Maio : "Patto per ricucire l'Italia" : REDDITO di CITTADINANZA, che fine ha fatto la proposta M5s? L'accordo tra Salvini e Di Maio, le trame di Governo e i dubbi di Berlusconi. Giorgetti lancia REDDITO di avviamento al lavoro

Patto di non belligeranza Di Maio-Salvini sull'economia : M5s e Lega preparano risoluzioni al Def che siano concilianti per un'astensione incrociata. Altro segnale verso l'intesa