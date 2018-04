Salvini | Pd-M5S? Pronti a mobilitare milioni di persone

Salvini - folle Governo Pd-M5s? Pronti a mobilitazione : "Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle Governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare ...

Salvini : 'Accordo M5S-PD? È una presa in giro per gli italiani' : Matteo Salvini non ci sta ad assistere in silenzio alla nascita di un governo M5S-PD. Il leader della Lega, infatti, si è scagliato duramente in diretta su Facebook contro una possibile intesa tra i dem e i pentastellati: "È un accordo che va contronatura ed è un'evidente presa in giro nei confronti degli italiani. Se fossi un elettore dei Cinque Stelle - ha tuonato il leghista - avrei vergogna". Parole pesantissime che vanno direttamente a ...

PD - SCONTRO SU GOVERNO CON M5S / Marcucci vs Martina : Salvini - "sono su Scherzi a Parte" : Pd, Martina: “Referendum iscritti per intesa con M5s”. Sugli scenari politici: “Temo sia GOVERNO con Salvini che voto anticipato”. Le parole del segretario reggente del Partito democratico(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 18:51:00 GMT)

M5s - soffiata di Bechis sul super professore di Luigi Di Maio : 'Chissà se Matteo Salvini e Giorgia Meloni sanno che...' : 'Chissà se il povero Matteo Salvini mentre flirtava con Luigi Di Maio lo sapeva'. È ironico Franco Bechis , ma la sostanza sfiora il tragico. Chi è davvero il professor Giacinto Della Cananea , il ...

Salvini e Berlusconi : nessuno ci dividerà M5S - il 59% della base vuole l’ok alla Lega : Il segretario della Lega: «Il Movimento 5 Stelle dovrà rinsavire e noi ritenteremo, se no servirà un esecutivo, ma senza Gentiloni»

Salvini - intesa Pd-M5s? Scherzi a parte : ANSA , CAMPOBASSO , 28 APR 'intesa Pd-M5s? Penso che sianosu 'Scherzi a parte', in politica chi viene bocciato daglielettori non può uscire dalla porta e rientrare dalla finestradel Governo. L'accordo Pd-M5s è contro natura, continuerò alavorare perché nasca un governo figlio del ...

Marcucci : praticamente impossibile governo M5s- Pd. Salvini : stanno su 'Scherzi a parte' : Il capogrupo dei senatori Dem spiega che le distanze tra le due formazioni politiche sono al momento insanabili. La grillina Lombardi avanza una proposta: per dialogo 'modello Lazio'. Sul fronte del centrodestra Berlusconi: con i pentastellati "non c'è nessuna possibilità visto che io non ho posto veti, ma Di Maio dice che sono il male assoluto e non si vuole sedere a un tavolo"

Trieste - l’abbraccio tra Berlusconi e Salvini : “Nessuno ci dividerà - diamo schiaffo al M5S” : Dopo aver chiuso separatamente la campagna elettorale per le regionali del Friuli-Venezia Giulia, in tarda serata il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e quello della Lega, Matteo Salvini, si sono incontrati all'Harry's Bar di Trieste. Abbracci e sorrisi per dire "siamo ancora uniti".Continua a leggere

Salvini : 'M5s discuta con noi oppure si va al voto' : Sul fronte del centrodestra il leader del Carroccio rilancia l'unità della coalizione incontrando Berlusconi a Trieste. Attesa per i risultati del voto in Friuli Venezia Giulia -

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Salvini - impossibile governo M5s-Pd - 28 aprile - : ULTIME NOTIZIE 28 aprile: Matteo Salvini boccia M5s-Pd. Altri 350 feriti a Gaza, Amnesty chiede embargo per Israele. Serie A, oggi Inter-Juventus.

