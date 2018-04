Salvini | ' Governo Pd-M5s folle | pronti a mobilitazione'

Salvini : «Folle Governo M5S-Pd. Pronti a mobilitare milioni di italiani» : «Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle Governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a...

Aspettando il Friuli - abbraccio Berlusconi-Salvini per mostrare unità : 'In piazza se governo M5s-Pd' : Domani il voto nella regione. E se il Cavaliere si dice pronto a cercare i voti in Parlamento, il leader della coalizione alza i toni: 'è una follia un governo tra Pd e Cinquestelle', pronti alla ...

Governo. Salvini : intesa Pd con M5S per esecutivo è folle : Lega pronta a mobilitare milioni di italiani se il voto non sarà rispettato. 'Comportamento eversivo' commenta Francesco Boccia del Pd

Salvini : 'Folle Governo M5S-Pd. Pronti a mobilitare milioni di italiani' : 'Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle Governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare ...

Salvini : migliaia in piazza se nasce folle governo Pd-M5s : Roma, 28 apr. , askanews, Se dovesse nascere un governo Pd-M5s sarebbero in 'migliaia' a scendere in piazza e la Lega è pronta a 'mobilitare milioni di italiani'. Lo dice il segretario della Lega ...

Salvini : 'Folle Governo M5S-Pd. Pronti a mobilitazione' : 'Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle Governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare ...

Salvini : «Folle Governo M5S-Pd. Pronti a mobilitare milioni di italiani» : «Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle Governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a...

Salvini - folle Governo Pd-M5s? Pronti a mobilitazione : "Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle Governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare ...

PD - SCONTRO SU GOVERNO CON M5S / Marcucci vs Martina : Salvini - "sono su Scherzi a Parte" : Pd, Martina: “Referendum iscritti per intesa con M5s”. Sugli scenari politici: “Temo sia GOVERNO con Salvini che voto anticipato”. Le parole del segretario reggente del Partito democratico(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 18:51:00 GMT)

Pd - Martina : "Referendum iscritti per intesa con M5s"/ "Temo sia governo con Salvini che voto anticipato" : Pd, Martina: "Referendum iscritti per intesa con M5s. Temo sia governo con Salvini che voto anticipato". Le ultime notizie sugli scenari politici.

Pd - Martina : “Referendum iscritti per intesa con M5s”/ “Temo sia governo con Salvini che voto anticipato” : Pd, Martina: “Referendum iscritti per intesa con M5s”. Sugli scenari politici: “Temo sia governo con Salvini che voto anticipato”. Le parole del segretario reggente del Partito democratico(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 16:44:00 GMT)

Governo : Salvini - voglio guidare un’Italia in cui delinquenti abbiano paura : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – “Clandestini. Sbarcati, mantenuti, fermati, arrestati e rilasciati, assassini. voglio guidare un’Italia in cui i delinquenti abbiano paura!!!”. Lo scrive in un tweet il segretario della Lega Matteo Salvini, rilanciando un articolo su una serie di rapine a Milano messe a segno da due immigrati clandestini. L'articolo Governo: Salvini, voglio guidare un’Italia in cui delinquenti abbiano ...

Governo - Orfini (Pd) : “Di Maio? È la stessa cosa di Salvini - l’opposto della sinistra. Ed è inaffidabile” : “Salvini e Di Maio? Non c’è nessuna sostanziale differenza tra loro due. Sono la stessa cosa, l’opposto della sinistra”. Così il presidente del Pd, Matteo Orfini, a Otto e Mezzo (La7), nel ripetere il suo niet a un accordo tra il suo partito e i 5 Stelle. E, rispondendo alla conduttrice Lilli Gruber che evidenzia il ritardo con cui è stata fissata la prossima direzione del Pd, Orfini osserva: “Noi abbiamo perso 50 giorni per i balletti di ...

Marcucci : praticamente impossibile governo M5s- Pd. Salvini : stanno su 'Scherzi a parte' : Il capogrupo dei senatori Dem spiega che le distanze tra le due formazioni politiche sono al momento insanabili. La grillina Lombardi avanza una proposta: per dialogo 'modello Lazio'. Sul fronte del centrodestra Berlusconi: con i pentastellati "non c'è nessuna possibilità visto che io non ho posto veti, ma Di Maio dice che sono il male assoluto e non si vuole sedere a un tavolo"