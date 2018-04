Salvini : migliaia in piazza se nasce folle governo Pd-M5s : Roma, 28 apr. , askanews, Se dovesse nascere un governo Pd-M5s sarebbero in 'migliaia' a scendere in piazza e la Lega è pronta a 'mobilitare milioni di italiani'. Lo dice il segretario della Lega ...

Salvini : 'Folle Governo M5S-Pd. Pronti a mobilitazione' : 'Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle Governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare ...

Salvini : «Folle Governo M5S-Pd. Pronti a mobilitare milioni di italiani» : «Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle Governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a...

Salvini - folle Governo Pd-M5s? Pronti a mobilitazione : "Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle Governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare ...

"Anche Salvini dice qualcosa di intelligente. Condivisibile sua posizione contro guerra - che è idea folle" : È "Condivisibile" la posizione di Matteo Salvini di contrarietà alla guerra in Siria: "Sono contento di vedere che anche lui dice qualcosa di intelligente. Molto meglio questa posizione contro la guerra che non quelle contro i migranti". Lo dice il fondatore di Emergency Gino Strada a Circo Massimo, su Radio Capital."Dopo i raid dei giorni scorsi, però, Strada avverte che "il rischio di finire in un'altra guerra c'è, ...