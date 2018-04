Salvini e Berlusconi | un abbraccio alla prova

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - retroscena-bomba : 'Il contratto per fare fuori Berlusconi' : Il forno con la Lega non sarebbe affatto chiuso, tutt'altro. Il dialogo tra i collaboratori di Matteo Salvini e quelli di Luigi Di Maio non si è interrotto e dopo il voto in Friuli potrebbe ripartire, ...

L'abbraccio tra Salvini e Berlusconi all'Harry's Bar di Trieste : "Nessuno ci dividerà" : Dopo aver chiuso la campagna elettorale separatamente Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si incontrano all'Harry's Bar, in Piazza dell'Unità d'Italia a Trieste, in tarda serata.Abbracci, risate e un breve colloquio per i leader di FI e della Lega. "Il centrodestra è unito, nessuno lo dividerà", sono state le parole, a quanto si apprende, di Berlusconi, seduto al tavolo con tutta la delegazione parlamentare azzurra che lo ha ...

Governo - Salvini/ “Mai con il PD - no a compromessi solo per diventare Premier - come fa Di Maio”. E Berlusconi… : Governo, Salvini: “Mai con il PD, no a compromessi solo per diventare Premier, come fa Di Maio”. Il leader della Lega ribadisce la propria volontà di non allearsi con i democratici(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 10:16:00 GMT)