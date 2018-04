Matteo Salvini : "Lega pronta a mobilitare milioni di italiani contro l'accordo Pd-M5s" : Matteo Salvini minaccia di scendere in piazza contro un eventuale accordo tra Partito democratico e Movimento 5 stelle."Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza - ha affermato il leader della Lega -. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare milioni di italiani se il voto non sarà rispettato. Il Pd ha già fatto ...

Salvini : 'Accordo M5S-PD? È una presa in giro per gli italiani' : Matteo Salvini non ci sta ad assistere in silenzio alla nascita di un governo M5S-PD. Il leader della Lega, infatti, si è scagliato duramente in diretta su Facebook contro una possibile intesa tra i dem e i pentastellati: "È un accordo che va contronatura ed è un'evidente presa in giro nei confronti degli italiani. Se fossi un elettore dei Cinque Stelle - ha tuonato il leghista - avrei vergogna". Parole pesantissime che vanno direttamente a ...

“Accordo con i 5 Stelle senza Fi” - così Salvini scaricherà Berlusconi : Luigi Di Maio continua a dire che il forno della Lega è chiuso e aspetta, come ha promesso al Capo dello Stato, che la prossima settimana la direzione del Pd si pronunci. Ma cosa farà il leader dei 5 Stelle quando Matteo Salvini annuncerà di essere disponibile a un accordo di governo senza Silvio Berlusconi? L’annuncio verrà fatto subito dopo le el...

Il Centrodestra teme l'accordo e protesta - Berlusconi contrattacca. Salvini ripete : basta offese : Critiche a un possibile accordo che, si afferma, sarebbe irrispettoso del voto degli italiani. Di Maio attacca il leader di FI sul conflitto di interessi. Usa le tv contro i nemici politici, dice il ...

Matteo Salvini si prende tutto : Berlusconi e Meloni d'accordo - su cosa mette le mani : Si prende tutto, Matteo Salvini . Il nuovo obiettivo del leader della Lega , dopo le politiche e le regionali in Molise, si chiama Trentino : la Lega è il primo partito al 27% e il nome su cui puntare ...

Di Maio : «Con Salvini si chiude qui - accordo con il Pd o si torna al voto». Martina : disponibili al dialogo : Dopo l'incontro alla Camera la delegazione del Pd, il presidente di Montecitorio Roberto Fico incontra la delegazione M5s composta dal capo politico Luigi Di Maio e dai capigruppo...

Accordo M5S-PD : la Boschi trema - il web insorge - Salvini si infuria Video : Ora a tremare è Maria Elena Boschi. Ieri è stato dato dal Capo dello Stato un mandato esplorativo a Roberto Fico [Video] per trattare con il centro-sinistra e cercare di trovare dei punti in comune per poter far partire un governo M5S-#Pd. Difficile un Accordo anche perché molti degli esponenti del Partito Democratico, ancora fedeli a Matteo Renzi, non vedono di buon occhio la possibile intesa. Uno di questi è proprio la Boschi che ha paura di ...

Salvini 'chiama' Di Maio : 'Mettiamoci al tavolo per un accordo' : Matteo Salvini "chiama" il leader politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, per cercare un accordo. "Lo dico da leader del centrodestra, mettiamoci al tavolo - ha detto da Trieste dove si trova ...

Governo - accordo sul programma Si tratta su chi va a Palazzo Chigi Se Di Maio premier - a Salvini va tutto : Sia Matteo Salvini sia Luigi Di Maio sono incollati ai propri smartphone per capire quali saranno le prime indicazioni che arriveranno dagli exit poll sulle Regionali i Segui su affaritaliani.it

Confermato lo scoop di Affari Di Maio e Salvini : accordo in tasca : "Il Movimento 5Stelle ha paura che Fratelli d’Italia decida di tenersi fuori da un possibile governo. Ci reclama sia per un pieno sostegno al governo che un possibile appoggio esterno. Temono il nostro rifiuto casomai". Le parole di Guido Crosetto, ex sottosegretario alla Difesa nel governo Berlusconi e coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia confermano lo scenario che si è delineato ...

