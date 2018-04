Salerno | a 66 anni è ancora precario | il Ministero lo deve risarcire

Veronica - segregata per 4 anni dall’amante della madre/ Salerno - “diceva che ero indemoniata” (Pomeriggio 5) : Veronica, segregata per 4 anni dall’amante della madre: il racconto choc della giovane 22enne a Pomeriggio 5. Le violenze subite e il ritorno alla normalità.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 17:46:00 GMT)

“Incredibile!”. Sabrina Salerno - 50 anni da bomba sexy. La cantante - emblema degli anni ’80 - compie gli anni ed è ancora uno schianto : le foto parlano da sole : Ha venduto milioni di dischi esportando in tutto il mondo la dance italiana ed tutti la ricordano come sex symbol emblema degli anni Ottanta. Sabrina Salerno compie 50 anni, senza aver perso un solo briciolo del suo fascino e sex appeal. Dalle classifiche a Sanremo, passando per il cinema e la televisione, la Salerno ha segnato un decennio della nostra cultura pop. Dopo essersi fatta notare come showgirl in trasmissioni televisive come ...

