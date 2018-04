S Maria dei Servi | omaggio a musica napoletana con Animando

Intervista a Maria Pozzozengaro : la fotografa della semplicità e dell'armonia dei volti - : Nonostante il mio interesse per la scienza ho sviluppato una passione/ossessione per le arti visive che mi ha portato ad avvicinarmi al mondo della fotografia circa da un anno. Principalmente scatto ...

La storia di Maria Luisa - seviziata e uccisa dal killer dei boschi : La storia di Maria Luisa, seviziata e uccisa dal killer dei boschi È il giorno dopo ferragosto del 1990 quando Maria Luisa, 28 anni, decide di andare a fare una passeggiata in alta montagna da sola. L’indomani il suo corpo viene trovato nel verde, seminudo e con una ferita mortale alla tempia. La psicosi del […]

La storia di Maria Luisa - seviziata e uccisa dal killer dei boschi : È il giorno dopo ferragosto del 1990 quando Maria Luisa, 28 anni, decide di andare a fare una passeggiata in alta montagna da sola. L'indomani il suo corpo viene trovato nel verde, seminudo e con una ferita mortale alla tempia. La psicosi del maniaco dei boschi dilaga dei paesini del Trevigiano, ma la verità è un'altra.Continua a leggere

Amici 2018 - Maria De Filippi “si ritorna alla centralità dei ragazzi” : Durante la conferenza stampa di presentazione del serale di Amici 2018, Maria De Filippi ha raccontato un ritorno al passato per questa diciassettesima edizione: ecco di cosa si tratta C’è grande attesa per la prima puntata del serale di Amici 2018. Sta per aprirsi, infatti, il sipario sulla diciassettesima edizione del talent show di Maria De Filippi che quest’anno si preannuncia completamente rivoluzionato rispetto al passato. Ecco ...

Amici 2018 - Maria De Filippi “si ritorna alla centralità dei ragazzi” : Durante la conferenza stampa di presentazione del serale di Amici 2018, Maria De Filippi ha raccontato un ritorno al passato per questa diciassettesima edizione: ecco di cosa si tratta C’è grande attesa per la prima puntata del serale di Amici 2018. Sta per aprirsi, infatti, il sipario sulla diciassettesima edizione del talent show di Maria De Filippi che quest’anno si preannuncia completamente rivoluzionato rispetto al passato. Ecco ...

Lions Club e Scuola PriMaria Luino-Creva insieme per la salute dei bambini : ... che fa parte del Lions Clubs International , una tra le più importanti associazioni umanitarie al mondo, ndr, compie per il bene del territorio, in questo caso dei piccoli bambini.

WittyTv è l’app ufficiale dei programmi di Maria De Filippi : WittyTv è l'applicazione ufficiale dell'omonima piattaforma web lanciata da Maria De Filippi che offre tantissimi contenuti esclusivi, anticipazioni, backstage, esibizioni musicali, interviste, rubriche, servizi e i dietro le quinte dei programmi della conduttrice televisiva. L'articolo WittyTv è l’app ufficiale dei programmi di Maria De Filippi proviene da TuttoAndroid.

Dall'Isola dei Famosi a Maria De Filippi?/ L'autore “scappa” : “Basta reality - due mesi di casini e stress!” : Dall'Isola dei Famosi a Maria De Filippi? Attilio Grilloni, L'autore tv “scappa”: “Basta reality, due mesi di casini e stress!”. E pensa a un programma per la conduttrice...(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:00:00 GMT)

Mariam - la procura indaga anche sull'operato dei medici inglesi : La procura di Roma ha aperto un fascicolo per la morte della ragazza italoegiziana vittima di un pestaggio a Nottingham in Inghilterra da parte di una baby gang. I medici avrebbero sottovalutato la sua patologia cardiaca

BRA/ Il saluzzese Gian Maria Aliberti Gerbotto ospite dei Lions con il nuovo romanzo : "Ha fatto bene Gian Maria a far partire il suo nuovo romanzo con una scena che ricorda proprio l'esordio di quei fatti di cronaca di cui tanto mi sono occupata e che culminano poi con la più macabra ...

Luigi Di Maio al Quirinale per l'8 marzo. Conteso a Mattarella il primato dei selfie - il gelo con Maria Elena Boschi : Al Quirinale si celebra l'8 marzo, festa delle donne. E di Luigi Di Maio. Il cerimoniale gli recapita l'invito in quanto vicepresidente della Camera, lui accetta di buon grado. È l'unico leader di partito insieme a Pietro Grasso, presidente del Senato, a sedersi ufficialmente davanti a Sergio Mattarella prima delle consultazioni per la formazione del governo. Ed è un tripudio. La caccia ai selfie non gli dà tregua. Si ...

Il ritorno dei The Kolors ad Amici di Maria De Filippi con Frida dopo Sanremo 2018 (video) : I The Kolors ad Amici di Maria De Filippi tornano a casa con Frida (Mai, Mai, Mai), dopo la partecipazione a Sanremo 2018 che ha segnato il debutto in italiano del gruppo vincitore del talent nel 2015. I ragazzi hanno ripercorso tutti i momenti più emozionanti della loro partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, a cominciare da una piccola bravata che la conduttrice ha voluto raccontare. Per paura di essere fuori con l'età, Stash aveva ...

Nel camper di Alessandro Di Battista a Laterina - paese di Maria Elena Boschi - ultimo dei 42 comizi del tour : "Andrea, vai con la musica". Il camper di Alessandro Di Battista sta entrando nella piazzetta di Laterina, ultima di 42 tappe di un tour che lo ha portato in giro per l'Italia. Ogni volta lo stesso rito: all'arrivo l'abitacolo si riempie dell'overture di Guerre Stellari. Un po' per caricarsi, ma ormai anche per scaramanzia.È stata l'altra campagna elettorale, quella con felponi, piogge e piccoli centri. Quella di piazza mentre Luigi Di ...

GUENDA GORIA/ Figlia di Maria Teresa Ruta - l'assenza dei genitori e l'amore per Stefano Rotondo (Domenica In) : GUENDA GORIA sarà ospite di Domenica In al fianco della madre Maria Teresa Ruta, per un confronto a tu per tu sul tema madri e figlie. Qual è il loro rapporto?(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 07:44:00 GMT)