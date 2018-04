Russia porta testimoni siriani su attacco chimico a OPAC | Occidente furibondo

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Isis - portavoce incita a nuovi attacchi in Usa - Russia e Iran - 23 aprile - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: da Mattarella incarico esplorativo a Fico o Salvini. Risultati elezioni Molise; minacce Isis. , 23 aprile 2018,

Terrorismo - il portavoce ufficiale dell'Isis : "Attaccate gli Usa e anche la Russia" : Nuovo discorso di Abul-Hasan Al-Muhajir: "Fate di questi paesi il teatro di tutte le vostre operazioni". Oggi la sentenza su Salah Abdeslam

Marina Kholodenova e Sergio Pasetto - hanno portato "Romeo e Giulietta" a Borovsky - Regione di Kaluga - Russia. : Tutto è frutto della passione per l'arte e dell'amore per l'amicizia fra popoli di Marina Kholodenova, presidente dell'Associazione Russkji Dom, Verona, e del noto scultore veronese Sergio Pasetto, i ...

Russia-Iran : attacchi Siria portano caos : 18.28 Colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e quello iraniano Rohani, alleati del Siriano Assad. I due ritengono che i raid occidentali in Siria siano "un'azione illegale". Putin ha sottolineato che "se queste azioni -compiute in violazione della Carta dell'Onu- continueranno, porteranno il caos nelle relazioni internazionali".

Guerra in Siria - la Russia accusa Israele Trump : decisioni importanti in 24-48 ore L’analisi : perché gli Usa devono agire : Il portavoce del ministero della Difesa russo: caccia israeliani sarebbero responsabili dall’attacco sulla base Siriana denominata «base T4». Dopo la presunta aggressione chimica il presidente Usa ha fatto sapere che non esclude alcuna opzione

La Russia riduce aliquota fiscale sulle esportazioni di petrolio - : Emerge dai documenti del ministero dello Sviluppo Economico della Federazione Russa. Il ministero delle Finanze russo aveva riferito in precedenza che il prezzo medio del petrolio Urals nel periodo di ...

Elezioni in Russia - exit poll : Putin trionfa con il 73 - 9%. “Gruppi portati ai seggi in bus ” : Putin trionfa con il 73,9%. Lo zar rieletto presidente per la quarta volta. Mentre è ancora sotto i riflettori internazionali per la crisi diplomatica con la Gran Bretagna scoppiata in seguito al caso Skripal - la ex spia avvelenata a Salisbury con un agente nervino- 113 milioni di russi hanno votato per le presidenziali. Un voto dal risultato s...

Nel 2017 la Russia è andata oltre il piano di esportazioni di armi - : In precedenza il presidente russo Vladimir Putin aveva dichiarato che il Paese era riuscito a confermare lo status di principale fornitore di armi nel mondo.

Diretta / BoRussia Dortmund Salisburgo (risultato live 0-0) streaming video e tv : Haidara non trova la porta! : Diretta Borussia Dortmund Salisburgo, info steaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bella sfida al Signal Iduna Park, i gialloneri partono favoriti(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:07:00 GMT)

Le aziende tedesche hanno aumentato le esportazioni in Russia nonostante le sanzioni - : Ciò è dovuto al fatto che nel 2017 l'economia russa è cresciuta nuovamente dell'1,5%. Quest'anno è possibile arrivare fino al 2%, ha aggiunto Buechel. Allo stesso tempo, i rappresentanti delle ...

Russia 2018 - i tifosi potranno portare negli stadi cocaina - eroina e cannabis : Gli spettatori potranno introdurre negli impianti vari tipi di narcotici e psicofarmaci - anche cocaina e cannabis - se accompagnati da precisa documentazione medica. L'articolo Russia 2018, i tifosi potranno portare negli stadi cocaina, eroina e cannabis è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Russia chiede di portare la bandiera ma ora c'è anche una bobista positiva : Perdono il pelo, le insegne, ma non il vizio del doping. E proprio mentre la delegazione di Mosca stava trattando la possibilità di sfilare con la bandiera almeno nella cerimonia di chiusura ecco che arriva il secondo caso scottante per gli atleti OAR, Olympic athletes from Russia: loro avrebbero dovuto essere la meglio gioventù, quella sopra ogni sospetto. E invece la bobbista Nadezha Sergeeva, per un 12° posto con la compagna Anastasia ...

LIVE Atalanta-BoRussia Dortmund - Europa League in DIRETTA : 1-0. Toloi porta in vantaggio l'Atalanta! Il Mapei Stadium è una bolgia! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Borussia Dortmund, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La Dea va a caccia della storia! Dopo una brillante prima fase, i bergamaschi ...