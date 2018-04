Russia | centrale atomica galleggiante

In Europa Centrale Cina e Russia perdono - Ue vince : ... ricorderete che qualche tempo fa il leader cinese Xi Jinping si è lanciato in una campagna contro la corruzione all'interno delle élite della politica e del business del suo Paese. Questa campagna ...

Banca centrale Russia commenta crollo Borsa - Nabiullina : no rischi stabilità finanziaria : Elvira Nabiullina, governatore della Banca centrale russa, ha commentato il sell off sugli asset finanziari russi scatenato dalle sanzioni che l'amministrazione Trump ha imposto contro gli oligarchi e ...