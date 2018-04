RUPERT EVERETT L' infanzia e il rapporto con i genitori | ' Da piccolo volevo essere una

Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 28 aprile : RUPERT EVERETT - Giovanni Allevi e Patty Pravo : Verissimo torna in onda oggi, sabato 28 aprile, su canale 5: Silvia Toffanin intervista Rupert Everett, Giovanni Allevi, Patty Pravo, Gianmarco Tognazzi e Valeria Graci.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 03:48:00 GMT)

RUPERT Everett/ "Hollywood? È un posto troppo stressante per gli attori" (Verissimo) : Rupert Everett oggi pomeriggio sarà ospite a Verissimo, dove ripercorrerà i suoi successi nel mondo del cinema e i progetti che da qui a breve lo vedranno protagonista. Info, news...(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 03:42:00 GMT)

RUPERT EVERETT a Verissimo : "Il mio coming out? Non volevo più mentire. Ho un compagno da 11 anni" : L'attore britannico Rupert Everett è stato intervistato da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo che andrà in onda su Canale 5, domani, sabato 28 aprile 2018.Everett è reduce dalla sua prima esperienza come regista: l'attore 58enne, infatti, ha scritto e diretto il film The Happy Prince - L'ultimo ritratto di Oscar Wilde, nel quale è anche il protagonista. Nel cast, troviamo anche il premio Oscar naturalizzato italiano Colin ...

Verissimo - ospiti RUPERT EVERETT - Giovanni Allevi e Patty Pravo : Verissimo, il programma di gossip condotto da Silvia Toffanin, torna su Canale 5 con degli ospiti d'eccezione, ovvero Rupert Everett, Giovanni Allevi e Patty Pravo

Verissimo : Giovanni Allevi soffre d’ansia - per RUPERT EVERETT Hollywood è stressante : Giovanni Allevi a Verissimo: “La mia ansia l’ho accettata. Ho fatto quattro anni di analisi per…” Ospite a Verissimo, Giovanni Allevi racconta di soffrire d’ansia. “Pensavo di aver superato questo problema – dice -, ma in un viaggio in piena notte da Trieste a Milano ho avuto un nuovo attacco di panico“. Oggi, però, Allevi […] L'articolo Verissimo: Giovanni Allevi soffre d’ansia, per ...

Verissimo - RUPERT EVERETT : ‘Cameron Diaz un giorno o l’altro farà il suo ritorno al cinema’ : Da buon attore britannico quando parla degli Stati Uniti non ha peli sulla lingua: “Hollywood è un posto troppo stressante per gli attori”. Così Rupert Everett si confida a Verissimo, nella puntata in onda sabato 28 aprile alle 16 su Canale 5. Rupert Everett, continua l'avventura a Napoli sulle orme di Oscar Wilde di ...

RUPERT EVERETT a Verissimo - “Sono felice con il mio compagno” : Rupert Everett a Verissimo per parlare di Hollywood e dei recenti cambiamenti. E non solo: il coming out dell’attore è avvenuto diversi anni fa ed oggi non nasconde di essere felice al fianco del suo compagno. Risale tutto ad oltre dieci anni fa, quando ha incontrato il suo amore tutto brasiliano. Nel tempo si è discusso molto su chi fosse l’uomo che ha rapito il cuore di Rupert Everett: a Verissimo si farà il suo nome? Verissimo, ...

The Happy Prince : recensione del film di RUPERT EVERETT su Oscar Wilde con Colin Firth : Arriva al cinema “The Happy Prince”, il film che vede l’esordio in cabina di regia di Rupert Everett. L’attore britannico ha scelto di omaggiare Oscar Wilde ed è lui stesso a interpretarlo nella pellicola. Nel cast oltre ad Everett troviamo attori del calibro di Colin Firth, Emily Watson, Colin Morgan, Edwin Thomas e Tom Wilkinson. A seguire troverete tutte le informazioni sulla trama con la nostra recensione ed il ...

The Happy Prince - RUPERT EVERETT e il progetto di una vita : «Il mio Oscar Wilde - un Cristo LGBT» - Best Movie : ... si è tirato addosso lo scandalo e la tragedia portando in tribunale il marchese di Queensberry, essendo una grande star probabilmente non aveva consapevolezza di quello che fosse realmente il mondo, ...

RUPERT EVERETT regista e attore : 'The happy prince' - il film su Oscar Wilde : Anche Everett è stato allontanato dall'industria cinematografica dopo il coming out e così spiega: 'Se lavori nel cinema, un mondo aggressivamente eterosessuale e sei gay, prima o poi finisci con lo ...

RUPERT EVERETT : «Grazie - Oscar Wilde» : Al Festival di Berlino, dove lo ha presentato in anteprima, ha incassato addirittura una standing ovation. È già un successo il debutto alla regia di Rupert Everett, che arriva nelle sale italiane il 12 aprile con The Happy Prince. Sfoglia gallery Il film racconta gli ultimi anni di Oscar Wilde, dopo l’uscita dal carcere al quale era stato condannato per sodomia, l’esilio, fino alla morte a Parigi ...

RUPERT EVERETT : 'Io e lui abbiamo un approccio diverso - ma amo Visconti' : Rupert Everett dirige e interpreta Happy Prince , film sugli ultimi anni della vita di Oscar Wilde da cui ha ereditato il gusto auto sarcastico e la sorridente malinconia di uno dei grandi geni del ...

RUPERT EVERETT si reincarna in Oscar Wilde : "In Italia l'omofobia è sempre più diffusa" : Alzi la mano chi non si è mai innamorata di lui. O almeno chi non ci ha fantasticato sopra per qualche istante, magari guardando e riguardando la scena finale de "Il matrimonio del mio migliore amico" ...

The Happy Prince - RUPERT EVERETT è Oscar Wilde : 'The Happy Prince' è un inedito ritratto del lato più intimo di un genio che visse e morì per amore. Nella stanza di una modesta pensione di Parigi, Oscar Wilde , Rupert Everett, trascorre gli ultimi ...