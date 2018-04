Rugby | Eccellenza 2018 | il Petrarca Padova batte in trasferta le Fiamme Oro nella

Rugby - Eccellenza 2018 : Padova vince la regular season e sfiderà le Fiamme Oro. Calvisano troverà Rovigo : Il dado è tratto: la regular season del campionato di Eccellenza di Rugby è terminata questo pomeriggio e tutti i verdetti sono stati emessi. La stagione regolare viene vinta da Padova, che avrà il vantaggio di giocare in casa il ritorno delle semifinali e l’eventuale finale: i patavini battono nello scontro diretto che vale il primato Rovigo per 29-9, e di questo risultato approfitta Calvisano, che batte con un nettissimo 50-0 Mogliano e ...

Rugby : Eccellenza - FF.OO. ai playoff : ANSA, - ROMA, 14 APR - Missione compiuta per le Fiamme Oro Rugby che, con la vittoria netta sulla Lazio nel derby della Capitale, accedono per la seconda volta da quando militano in Eccellenza alla ...

Rugby - Eccellenza 2018 : Mogliano-Reggio 38-40. Rimonta vincente degli emiliani - che salgono in classifica : Nel posticipo della penultima giornata della stagione regolare di Eccellenza il Reggio ha espugnato il campo del Mogliano, a lungo in vantaggio, per 38-40, salendo al settimo posto in classifica e scavalcando I Medicei, mentre Mogliano, nonostante i due punti di bonus odierni, è matematicamente condannato all’ultima posizione in graduatoria. La prossima settimana chiusura col botto: Padova-Rovigo vale la prima posizione ed il fattore campo ...

Rugby - Eccellenza 2018 : clamoroso al “Giulio Onesti” - Lazio batte Calvisano. Ne approfittano Padova e Rovigo : Un turno che doveva essere interlocutorio, scombina la regular season dell’Eccellenza di Rugby: l’impensabile si concretizza al “Giulio Onesti” di Roma, dove la Lazio trova una clamorosa vittoria ai danni del Calvisano per 36-24. Ne approfittano le inseguitrici dell’ormai ex capolista, scivolata ora al terzo posto: Padova, nuova leader della classifica, passa per 3-33 in casa del Viadana, che così dice addio alle ...

Rugby - Eccellenza 2018 : nel big match della 16ma giornata Calvisano batte Rovigo 25-23 e ritorna in vetta : Sfide equilibrate e risolte all’ultimo istante nella sedicesima giornata dell’Eccellenza di Rugby: Calvisano batte Rovigo per 25-23 e si riprende la vetta della classifica, seppur in condominio con il Padova, che all’ultimo respiro batte San Donà per 16-14. La corsa al quarto posto è riaperta: le Fiamme Oro battono 17-15 I Medicei e si riportano a -5, seppur tallonati dal Viadana, corsaro a Reggio per 28-44. Nella sfida tra le ...

Rugby - Eccellenza 2018 : risultati e classifica della quattordicesima giornata : Si gioca nonostante il Sei Nazioni: in campo oggi il campionato di Eccellenza di Rugby che ha visto disputarsi la quattordicesima giornata. Vincono tutte le prime della classe. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. 14ma giornata 15:00 Mogliano Rugby – Lafert San Donà 23 : 34 Arbitro: Emanuele Tomò (RM) 15:00 Patarò Rugby Calvisano – Rugby Viadana 1970 27 : 7 Arbitro: Giuseppe ...

Rugby Trofeo Eccellenza - San Donà-Fiamme Oro : risultato - cronaca e tabellino : ... Benetton-Connacht: le scelte di Crowley Rugby Sei Nazioni, Francia-Italia: le formazioni e dove vedere il match in diretta tv e live streaming

Rugby - Trofeo Eccellenza 2018 : San Donà-Fiamme Oro 24-0. Primo successo per i veneti - cremisi ancora sconfitti : A Rovigo, il Primo titolo stagionale del Rugby italiano, il Trofeo Eccellenza 2017-2018, va al San Donà, che in finale schianta le Fiamme Oro con un perentorio 24-0. Per i veneti si tratta del Primo successo nella competizione, mentre i cremisi, che pure hanno vinto nel 2013-2014, sono alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella dello scorso anno contro Viadana. Nel Primo tempo, dopo una lunga fase di studio, l’uno-due dei veneti è ...