Roma - scontro auto-moto : muore 17enne : Roma, 28 apr. , AdnKronos, - Un 17enne è morto in un incidente stradale questa mattina a Roma. E' successo intorno alle 9 in via della Pineta Sacchetti. Secondo una prima ricostruzione il giovane, che ...

Roma - scontro auto-moto : muore 17enne : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – Un 17enne è morto in un incidente stradale questa mattina a Roma. E’ successo intorno alle 9 in via della Pineta Sacchetti. Secondo una prima ricostruzione il giovane, che si trovava alla guida di una moto, è stato urtato da un’auto e si è poi schiantato contro un palo. Trasportato d’urgenza all’ospedale Gemelli, il ragazzo è morto poco dopo. Sul posto per i rilievi è intervenuta la ...

Roma - scontro auto-moto : muore 17enne : Un 17enne è morto in un incidente stradale questa mattina a Roma. E' successo intorno alle 9 in via della Pineta Sacchetti. Secondo una prima ricostruzione il giovane, che si trovava alla guida di una ...

Tremendo scontro tra tifosi prima di Liverpool-Roma - accoltellato un 53enne : immagini davvero shock [VIDEO] : Gravi scontri prima della partita tra Liverpool e Roma, un tifoso dei reds è stato accoltellato e adesso rischia la vita presso il Walton Neurological Centre Una macchia su una partita bellissima, un ...

25 APRILE - SALTA MANIFESTAZIONE UNITARIA A Roma/ Anpi - scontro Ebrei-Palestinesi : storico “oblio collettivo” : 25 APRILE, Anniversario della Liberazione d'Italia: in programma in tutta Italia cortei e manifestazioni per celebrare la Resistenza, festa Anpi a ROMA(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:39:00 GMT)

Corteo 25 aprile a Roma : scontro Palestinesi-Israele/ “In piazza con le kefieh” : Ebrei “ora l’Anpi li escluda” : 25 aprile, Corteo unitario a Roma a rischio? scontro Palestinesi-Israele: "in piazza con bandiere e kefieh, vogliamo Palestina libera". Ebrei, "l'Anpi li escluda dalla manifestazione"(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:14:00 GMT)

Roma - scontro tra auto e moto : gravi due 18enni : Roma, 14 apr. , AdnKronos, - Un ragazzo e una ragazza di 18 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte intorno alle 3.30 in via Silvestri a Roma. I due ...

Roma - scontro tra auto e moto : gravi due 18enni : Un ragazzo e una ragazza di 18 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte intorno alle 3.30 in via Silvestri a Roma. I due giovani viaggiavano a bordo di un'...

Roma : scontro tra auto in via Salaria. Diversi feriti - uno in codice rosso : Tre le auto coinvolte nello schianto Roma – Tre auto coinvolte e una ribaltata per causa ancora da verificare. Questo il resoconto del grave incidente sulla via Salaria al civico 1020. In direzione Grande raccordo anulare, all’altezza della Motorizzazione civile. Tra i passeggeri ci sono dei feriti, di cui uno in codice rosso. Procede il III gruppo Nomentano della Polizia di Roma Capitale. L'articolo Roma: scontro tra auto in via ...

Incidente stradale/ Roma - scontro motorino-bus : ragazza finisce sotto il mezzo Atac - ferita (9 aprile 2018) : Incidente stradale: scontro tra Scarabeo e autobus Atac, ragazza finisce sotto il mezzo, ferita. A Foggia frontale tra due auto: morti genitori e figlio di un anno.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:32:00 GMT)

Scontro diplomatico tra Roma e Parigi. La Francia : stop ai controlli a Bardonecchia : Il ministro francese dei Conti Pubblici ribadisce che i doganieri non hanno fatto nulla di illegale. 'l'Italia è una nazione sorella, se serve rivedremo gli accordi'. Minniti: 'd'ora in poi ...

Roma - scontro tra auto : madre e figlio in ospedale : Una madre e il figlio sono stati trasportati con l'elisoccorso in ospedale , dopo un incidente stradale avvenuto all'Infernetto, a Roma. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando della Capitale ...

Scontro Roma-Parigi per Bardonecchia. Minniti : no sconfinamenti : Il governo francese non si scusa e anzi difende l'operato della gendarmeria. Per la Farnesina, che ha convocato l'ambasciatore francese, ora è a rischio la cooperazione tra i due paesi -

Scontro durissimo fra Roma e Parigi per il blitz degli agenti francesi. Minniti : stop ad accordi : Dopo l'irruzione alla stazione di Bardonecchia, per effetturae un test antidroga ad un migrante, la Francia difende l'operato della gendarmeria: rispetta gli accordi fra i due paesi. Ma per il nostro ...