Roma | ricoverato Nino Benvenuti | In ospedale in codice rosso

Malore per Nino Benvenuti : l'ex campione di pugilato ricoverato a Roma in codice rosso : Roma - Spavento e molta tensione, questo pomeriggio, per Nino Benvenuti, che proprio due giorni fa ha festeggiato gli 80 anni. Giunto in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata (dopo aver accusato...

Malore per Napolitano - ricoverato a Roma : ANSA, - Roma, 24 APR - Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano é stato ricoverato al Policlinico San Camillo di Roma questa sera per problemi circolatori. Per Napolitano, ricoverato ...

Giorgio Napolitano ricoverato in ospedale : “Operato al cuore al San Camillo di Roma” : Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è stato ricoverato a Roma in ospedale dopo un malore. L’ex capo dello Stato sta subendo un intervento al cuore al San Camillo di Roma dopo il malore che avuto questa sera. L'articolo Giorgio Napolitano ricoverato in ospedale: “Operato al cuore al San Camillo di Roma” proviene da Il Fatto Quotidiano.