Roma | registrata figlia di due padri

Figlia di due padri registrata a Roma : 13.12 Il Comune di Roma "per la prima volta" ha effettuato "una trascrizione completa e 'spontanea', ovvero senza l'intervento di un giudice' di una bimba nata in Canada riconoscendone subito i due papà, tali grazie alla gestazione per altri". Lo annuncia il legale che ha seguito il caso, Alexander Schuster. Di recente due gemelli, figli di due padri , sono stati registrati anche all'anagrafe di Gabicce,nelle Marche. Ma per il legale, quanto ...

