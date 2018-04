Roma Ponte del Primo maggio | gli orari del trasporto pubblico

Roma - trovato cadavere nel fiume Aniene sotto il Ponte delle Valli/ Ultime notizie : vittima è un rom 20enne? : Roma, trovato cadavere nel fiume Aniene sotto il Ponte delle Valli: si tratterebbe di un rom 20enne scomparso da due settimane, ma sono in corso le indagini della polizia.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 16:00:00 GMT)

Roma : Chiuso ponte Osa - residenti nel fiume : Roma – Protesta durante un’assemblea pubblica: cittadini che scendono giù nel fiume per poi arrivare a bloccare parzialmente il traffico. Siamo nel versante prenestino, dove dallo scorso 6 aprile c’è stata la chiusura del ponte Osa, sulla via Prenestina. Gli abitanti dei quartieri limitrofi si sentono in ostaggio. La strada e’ ormai chiusa da più di 20 giorni al traffico veicolare e pedonale. Ed e’ un’arteria ...

Roma - in moto da Ponte Milvio a piazza Venezia contro le buche. Alemanno : “Strade all’Anas. Campidoglio incapace” : In sella alle moto indossando una maglia con sopra lo slogan ‘#bastabuche‘. Questa è la protesta motociclistica organizzato dal comitato ‘2ruotexRoma‘ promosso dal Movimento Nazionale per la Sovranità che si è tenuta oggi nelle strade della Capitale in occasione del Natale di Roma. L'articolo Roma, in moto da Ponte Milvio a piazza Venezia contro le buche. Alemanno: “Strade all’Anas. Campidoglio ...

Lazio-Roma 0-0. Cori contro Anna Frank sul ponte Milvio prima della partita : partita ad alta tensione la stracittadina romana. Allla fine è pari tra biancocelesti e giallorossi Lazio-Roma, qui la diretta testuale del derby dalle 20.45 Real Madrid-Juventus, Buffon: "Ridirei le ...

Calcio - tifosi della Lazio intonano cori antisemiti su Anna Frank e fanno saluti Romani a Ponte Milvio prima del derby : Il coro “Anna Frank è della Roma” e, insieme, i saluti romani. Il tutto ripreso dai cellulari, come mostra un video diffuso da Il Messaggero. Nel giorno del derby della Capitale, i tifosi della Lazio tornano protagonisti di episodi di antisemitismo, come già fu in occasione della stracittadina d’andata e ancora prima lo scorso ottobre, con lo scandalo delle figurine – affisse in cruva Sud (quella della Roma) durante la ...

Lazio-Roma - a Ponte Milvio cori antisemiti contro Anna Frank e saluti Romani : Come all'andata, un copione , della vergogna, che si ripete: quei cori antisemiti che offendono lo sport e la Memoria sono tornati a 'macchiare' la sfida calcistica per eccellenza della capitale. Poco ...

Lazio-Roma - a Ponte Milvio cori antisemiti contro Anna Frank e saluti Romani : Come all'andata, un copione , della vergogna, che si ripete: quei cori antisemiti che offendono lo sport e la Memoria sono tornati a 'macchiare' la sfida calcistica per eccellenza della capitale. Poco ...

Roma : Lavori su Ponte Principe Amedeo - dureranno 3 mesi : Roma – Sul Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta, più noto come ‘Ponte Pasa’, i Lavori “potrebbero partire entro 45 giorni”, al netto di ricorsi. È stata espletata la gara ed effettuate quasi tutte le verifiche da parte dell’Anac. Cosi’ il tecnico dell’ufficio Opere stradali del Comune di Roma, Andrea De Gorga, durante i Lavori della commissione Mobilita’ presieduta da Enrico Stefano. I ...

Bobbio - Emilia-Romagna/ La città di San Colombano e del Ponte Gobbo (Il borgo dei borghi 2018) : Bobbio, la città della Val Trebbia, rappresenta l'Emilia-Romagna nel concorso "Il borgo dei borghi 2018” nella trasmissione "Kilimangiaro" su Rai 3.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 12:51:00 GMT)

Raggi : Ponte Roma-Formia messo a dura prova : Roma – Virginia Raggi, sindaca di Roma Capitale, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un post su Facebook. “Vi voglio aggiornare sulla messa in sicurezza del Ponte ferroviario della linea Roma-Formia, a Falcognana, nel Municipio IX. Il continuo passaggio dei mezzi pesanti lungo la via Ardeatina, nonostante il divieto nel tratto sottostante il Ponte, lo sta mettendo a dura prova. E secondo Rete ferroviaria italiana l’intervento ...

Morto Papa Ratzinger - divenne Pontefice nel 2005 - si dimise 5 anni fa - Romait - : Molti cattolici nel mondo lo hanno amato anche se molti, non proprio cattolici lo hanno contestato. Redazione

Arriva a Roma il “Premio Bianca d’Aponte in tour” : Continua il 20 marzo con una data a Roma il “Premio Bianca d’Aponte in tour”, un trittico di serate per presentare il nuovo bando dell’unico contest in Italia riservato a cantautrici. La tappa capitolina è in programma all’Asino che vola (in Via Antonio Coppi 12). Si esibiranno Rossana Casale e Mariella Nava (già madrine del […]

Roma : Riaperto il Ponte Palatino - chiuso il 6 marzo : La chiusura del Ponte era stata decisa per la flessione del giunto di dilatamento che aveva creato un dissesto stradale Roma – Il Ponte Palatino,... L'articolo Roma: Riaperto il Ponte Palatino, chiuso il 6 marzo proviene da Roma Daily News.

Stadio della Roma : il ponte dei Congressi si farà ma dopo lo stadio : Roma – Botta: abbiamo dovuto allontanare il ponte dagli argini “Ci venne prescritto- ha aggiunto Botta- di rivedere l’assetto complessivo, allontanando l’opera dagli argini.... L'articolo stadio della Roma: il ponte dei Congressi si farà ma dopo lo stadio proviene da Roma Daily News.