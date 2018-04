Roma | Pallotta | ' Pochi imbecilli rovinano la nostra immagine'

Pallotta - minoranza rovina immagine Roma : ANSA, - Roma , 28 APR - "I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo, ed è assolutamente deprimente che una minoranza di perfetti imbecilli rovinino l' immagine di tutti. Sono molto triste per Roma e per la Roma che vedono la propria immagine rovina ta e calpestata ...

Pallotta : "Una minoranza rovina l'immagine Roma " : 'I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo, ed è assolutamente deprimente che una minoranza di perfetti imbecilli rovinino l'immagine di tutti. Sono molto triste per Roma e per la Roma che vedono la propria immagine rovina ta e calpestata ...

Pallotta : 'Pochi imbecilli rovinano l'immagine di Roma ' : 'I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo, ed è assolutamente deprimente che una minoranza di perfetti imbecilli rovinino l'immagine di tutti. Sono molto triste per Roma e per la Roma che vedono la propria immagine rovinata e calpestata ...

Pallotta : " Roma -Liverpool non mi interessa - mi importa solo di Sean Cox. Gli italiani protestino" : I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo, e purtroppo per questa minoranza di perfetti imbecilli si compromette la nostra storia e il nostro patrimonio'. Chiara Zucchelli

Roma - domani arriva Pallotta : assisterà ai match con Chievo e Liverpool : domani alle 13 Jim Pallotta atterrerà a Roma per seguire il match contro il Chievo in programma alle 18, ma soprattutto quello contro il Liverpool di mercoledì prossimo. Dopo aver assistito alla ...

Pallotta : “Liverpool forte ma Roma non è da meno” : “Tutti pensano che il Liverpool sia più forte della Roma , soprattutto per i successi sul Manchester City che quest’anno ha vinto la Premier ed è fortissimo, non mi preoccupa alcuna squadra, ce la giochiamo”. Sono le parole del presidente della Roma , James Pallotta , alla vigilia della semifinale Champions contro il Liverpool. “Se giochiamo come contro Barcellona e Chelsea possiamo battere chiunque -prosegue il presidente ...

Roma - Pallotta : 'Con il Liverpool ce la giochiamo' : Così il presidente della Roma , James Pallotta a Sky Sport, alla vigilia della semifinale d'andata di Champions in casa del Liverpool . 'La mia impressione è che la Roma sia in grado di fare il salto ...

Roma - Pallotta : "Nessun rivale se giochiamo come con il Barça" : Mercoledì la semifinale di Champions a Liverpool.Il pronostico di Mourinho :"I giallorossi? Possono vincere ma non fare il Triplete"

Roma - rallenti in campionato? Pallotta : "Si deve finire nelle prime quattro" : Due partite di fila senza segnare in campionato, come non succedeva da tre anni, quando in panchina c'era Rudi Garcia. Due punti nelle ultime tre partite di campionato, conquistati nel derby e a ...