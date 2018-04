Roma-Liverpool - Questura : da martedì sera stop a bottiglie e alcol : Roma, 28 apr. , askanews, Si è tenuta questa mattina in Questura una prima riunione tecnica, nel corso della quale il Questore Guido Marino ha illustrato, ai funzionari interessati, le linee guida che ...

Roma-Liverpool - sale l'attesa. Mille agenti nella Capitale - : Dopo gli scontri prima della gara d'andata , la Questura ha parlato di un "match importante" ma non ci sono "preoccupazioni specifiche". All'Olimpico per la semifinale di ritorno di Champions League ...

Roma-Liverpool - stop alcol per 3 giorni : stop al consumo e alla vendita di alcol a Roma per tre giorni : il divieto, emesso dalla Prefettura in vista del match di ritorno di Champions Roma-Liverpool sarà in vigore nelle zone limitrofe allo ...

Roma-Liverpool - stop alcol per 3 giorni : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – stop al consumo e alla vendita di alcol a Roma per tre giorni: il divieto, emesso dalla Prefettura in vista del match di ritorno di Champions Roma-Liverpool sarà in vigore nelle zone limitrofe allo stadio Olimpico e in tutto il Centro storico, così come nell’area di via Cavour, del Colosseo, piazzale Flaminio e piazza delle Canestre. Lo stop scatterà dalle 19 del 1° maggio alle 7 del 3 maggio. Lo rende ...

Funzionario Questura Roma : “tifosi Liverpool non saranno confinati” : “Nessun confinamento. I tifosi del Liverpool saranno invitati a godersi la città. Noi abbiamo predisposto dei sistemi di vigilanza e sicurezza per evitare qualsiasi tipo di problematica però non ci sarà alcun tipo di confinamento, di zone particolari quindi i tifosi inglesi come quelli di casa potranno godersi la città prima del match e anche durante il match garantiremo la massima tranquillità e vivibilità della città”. Lo ha detto ...

Champions League - Pruzzo : 'Roma-Liverpool ve la racconto io' : Un peccato veramente che per pochi si possa rovinare una serata di sport come quella di martedì. Penso pure che questa responsabilità oggettiva delle società debba finire, sia assurda. Che c'entrano ...

Roma - gambe al Chievo ma testa già al Liverpool : Roma - Mentre prende corpo il piano sicurezza per Roma-Liverpool di mercoledì, le due squadre tornano in campo. L'obiettivo è un posto per la prossima Champions ma se i Reds vedono vicino il traguardo ...

Malagò : 'Scudetto al Napoli - sono preoccupato per Roma-Liverpool' : Nello sport succede che ci sono giocatori magari meno forti, ma che riescono ad adattarsi al tipo di gioco dell'altra squadra. Sicuramente, almeno questo si è visto nella partita d'andata, quel tipo ...

Campidoglio - colloquio Raggi-sindaco di Liverpool : “invitato a Roma” : La sindaca di Roma Virginia Raggi e il sindaco di Liverpool Joe Anderson hanno avuto oggi pomeriggio un lungo e cordiale colloquio telefonico. Lo comunica il Campidoglio in una nota. La prima cittadina si è sincerata delle condizioni di salute di Sean Cox, il tifoso dei Reds aggredito in occasione della semifinale di andata di Champions League Liverpool-Roma. La sindaca Raggi ha espresso la vicinanza della città di Roma, condannando gli episodi ...

Semifinale con il Liverpool - a Roma niente alcolici per 36 ore : Ci sarà una maxi zona di sicurezza attorno allo Stadio Olimpico e per trentasei ore sarà vietato vendere alcolici. Sono queste alcune delle misure di sicurezza messe in campo dalla prefettura di Roma, ...