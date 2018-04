Roma | il Comune registra bimba canadese con 2 papà “Primo caso in Campidoglio”

Comune Roma trascrive figlia di 2 papà già riconosciuti in Canada : Roma, 28 apr. , askanews, Un'importante svolta nel Comune più grande d'Italia. La Corte di appello di Roma è la prima ad allinearsi a quella di Trento con una sentenza finora tenuta riservata e a ...

Roma - campo rom da sgomberare ma i vigili sbattono contro la solidarietà. Così la Coop fa saltare il piano del comune : Continua la saga del Camping River, il campo rom a Prima Porta, periferia di Roma, che doveva essere il primo ad essere “superato” nell’ambito del piano rom messo in atto dall’amministrazione capitolina. A sette mesi dalla fine del servizio di gestione del campo, che sorge su un’area privata, stamane lo sgombero previsto di alcune famiglie ancora nei container e non rientranti del “programma di superamento” è stato di fatto “congelato” per 30 ...

Bonus al Comune di Roma : bocciato solo il 2 - 6% dei dipendenti. Ma i servizi sono scadenti : A Roma, i soldi destinati ai dipendenti comunali, per lo svolgimento e la manutenzione dei servizi, aumentano, ma i cittadini continuano a denunciarne i limiti.I 24mila dipendenti comunali del Comune di Roma hanno ricevuto in totale quasi 45 milioni di euro, come premi per la produttività per l'anno 2016. Tuttavia i servizi offerti ai Romani continuano a lasciare insoddisfatti i cittadini, come viene riportato da Tgcom24.L'Agenzia per il ...

Buche a Roma - il Comune ammette : il ‘piano Marshall’ annunciato dalla Raggi non esiste - sono soldi già in bilancio : Il “piano Marshall” sulle Buche di Roma? Niente fondi “aggiuntivi” ma soldi già previsti nel bilancio di previsione 2018. Insomma: niente di straordinario. E il riferimento al supporto americano all’Europa del dopoguerra? “Solo una definizione mediatica” per indicare l’anticipazione temporale di interventi “in gran parte già previsti”. Con il perdurare delle condizioni ai limiti della praticabilità di buona parte delle strade capitoline e ...

Roma - 500 famiglie pronte a far causa al Comune per sconti non retroattivi per la tassa sulle affrancazioni : La “bomba sociale” dei Piani di Zona di Roma produce nuovi ricorsi milionari. Almeno 500 famiglie sono pronte a fare causa al Campidoglio contro la delibera d’indirizzo approvata nei giorni scorsi dall’Assemblea Capitolina, atto che introduce sconti non retroattivi alla tassa sulle cosiddette “affrancazioni”. Parliamo della procedura – che oggi costa dai 15 a 50.000 euro – che permette di vendere al libero mercato appartamenti vincolati al ...

Roma - - l'appello della Rete della pace : "Cessate il fuoco" il movimento pacifista riparte e fa fronte comune - in attesa del prossimo 7 ... : "Rivolgiamo un appello alla politica, perché il Mediterraneo e il Medio Oriente sono oggi un campo di battaglia, ora c'è il rischio di un nuovo conflitto che coinvolga le super potenze mondiali " ...

Che gaffe! Il comune di Roma fa resuscitare Bikila : "Ospite all'Appia Run" : Annunciata sul sito la presenza del campione olimpico di maratona del 1960 morto 45 anni fa. Poi la correzione...

Roma : Capone - grave errore soppressione osservatorio sul lavoro del Comune : Roma, 10 apr. (AdnKronos) - "Le problematiche riguardanti gli incidenti sul lavoro sono elementi fondamentali per un’efficace cultura della sicurezza che si prefigge di ridurre concretamente il fenomeno infortunistico". Ad affermarlo in una nota è Paolo Capone, il segretario generale dell’Ugl, in me

Palumbo (PD) : Multe a Portonaccio - paga il Comune di Roma : Roma – Marco Palumbo, Consigliere del Pd capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “L’avevamo detto e stradetto. Le Multe a via di Portonaccio sarebbero diventate un boomerang per il Comune di Roma. L’abbiamo detto in varie sedi. In Commissione Trasparenza, in Commissione Mobilità, sui media e agli Organismi Istituzionali che governano questa Città. Era necessario un provvedimento in autotutela. Ma la ...

Trasporto Scolastico Comune di Roma 2018-2019 : iscrizioni online fino al 15 maggio : Trasporto Scolastico Comune di Roma 2018-2019: iscrizioni online fino al 15 maggio The post Trasporto Scolastico Comune di Roma 2018-2019: iscrizioni online fino al 15 maggio appeared first on PinkRoma.

Comune Roma - lascia Alisia Mariani - M5S - : vado in Olanda con la famiglia : «Cittadini prestati alle istituzioni. Questo siamo. E questo saremo sempre. E ora anche io tornerò ad essere una semplice cittadina. Questa mattina rassegnerò le dimissioni da consigliera di Roma ...

La 'rievocazione nazista' di Cologno : il Comune cerca di far marcia indietro. ContRomanifestazione : E' polemica a Cologno Monzese per la rievocazione storica organizzata il 21 e 22 aprile , in vista della festa della Liberazione, a Villa Casati che contiene un esplicito richiamo all'esercito nazista ...

Il Comune di Roma in bolletta Raggi spera in un governo amico : La documentazione presentata dal Campidoglio non ha soddisfatto il ministero dell'Economia e ora sono a rischio i trasferimenti dello stato alla città. Sono in tutto 110 milioni di euro e per il ...

Come il comune di Roma ha tolto la speranza ai ragazzi di Ostia : In questi giorni sulla spiaggia di Ostia, a pochi passi dal luogo in cui oltre 40 anni fa venne ucciso Pier Paolo Pasolini, sì sta consumando un nuovo delitto: l'omicidio della speranza dei tanti ragazzi sfortunati che negli anni scorsi, proprio su quella spiaggia, avevano grazie al lavoro cominciato a vincere la loro battaglia contro l'emarginazione.La vicenda è quella degli otto chioschi fatti demolire dal comune di Roma nelle ...